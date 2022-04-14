Латвия требует от Rutube блокировать трансляцию российских каналов, или заблокирует весь сервис
Латвийский медиарегулятор потребовал от видеохостинга Rutube поставить региональную блокировку, которая остановит трансляцию программ трех российских пропагандистских телеканалов.
Rutube, чья служба модерации получила запрос, принадлежит российской компании "Газпром-Медиа", которая в свою очередь полностью подконтрольна властям. Что ответили на это требование – далее рассказывает 24 канал.
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Что сказал Rutube
Речь идет о таких каналах:
- Россия РТР,
- Россия 24,
- ТВ Центр Интернешнл (TVCI).
В "Газпром-Медиа" заявили, что видеоплатформа отказалась вводить ограничения.
Rutube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских телеканалов. Русскоязычное население Латвии имеет право на доступ к объективной информации о том, что происходит в России и мире. Мы считаем, что попытки блокирования российских СМИ нарушают права русскоязычного населения, что противоречит основам Европейской хартии свободы прессы. В ней сказано: "Свобода прессы жизненно необходима для демократического общества. Каждое правительство обязано поддерживать, защищать и уважать любые СМИ во всем их разнообразии, а также их политические, социальные и культурные миссии. Общественности каждого государства должен предоставляться свободный доступ ко всем национальным и зарубежным СМИ и источникам информации,
– написали на официальном телеграм-канале.
Теперь, как пообещала латвийская сторона, регулятор "рассмотрит необходимость ограничения доступа к сервису на территории страны.Напомним. Rutube – это российский аналог американского сервиса YouTube. Он имеет аналогичную функциональность: создание, обработка, публикация и просмотр видеоконтента. Основан в 2006 году, а в 2020-м полностью перешел под контроль "Газпром-Медиа".