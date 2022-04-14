Rutube, чья служба модерации получила запрос, принадлежит российской компании "Газпром-Медиа", которая в свою очередь полностью подконтрольна властям. Что ответили на это требование – далее рассказывает 24 канал.

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Что сказал Rutube

Речь идет о таких каналах:

Россия РТР,

Россия 24,

ТВ Центр Интернешнл (TVCI).

В "Газпром-Медиа" заявили, что видеоплатформа отказалась вводить ограничения.

Rutube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских телеканалов. Русскоязычное население Латвии имеет право на доступ к объективной информации о том, что происходит в России и мире. Мы считаем, что попытки блокирования российских СМИ нарушают права русскоязычного населения, что противоречит основам Европейской хартии свободы прессы. В ней сказано: "Свобода прессы жизненно необходима для демократического общества. Каждое правительство обязано поддерживать, защищать и уважать любые СМИ во всем их разнообразии, а также их политические, социальные и культурные миссии. Общественности каждого государства должен предоставляться свободный доступ ко всем национальным и зарубежным СМИ и источникам информации,

– написали на официальном телеграм-канале.

Теперь, как пообещала латвийская сторона, регулятор "рассмотрит необходимость ограничения доступа к сервису на территории страны.

Напомним. Rutube – это российский аналог американского сервиса YouTube. Он имеет аналогичную функциональность: создание, обработка, публикация и просмотр видеоконтента. Основан в 2006 году, а в 2020-м полностью перешел под контроль "Газпром-Медиа".