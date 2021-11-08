Зонд Landsat 9 прислал свои первые фотографии Земли из космоса

Спутники дистанционного зондирования Земли по программе Landsat с 1972 ведут мониторинг планеты. 27 сентября 2021 года был запущен уже девятый такой зонд. Наконец-то NASA опубликовала первые кадры, которые Landsat 9 сделал с орбиты.

Спутники по программе Landsat размещаются на так называемой солнечно-синхронной орбите, позволяющей им пролетать над одной точкой поверхности планеты в одно и то же местное солнечное время. Такая орбитальная конфигурация очень удобна для спутников дистанционного зондирования Земли, ведь позволяет качественно сфотографировать любую локацию на поверхности с одинаковым освещением. В NASA опубликовали первые фотографии, сделанные Landsat 9.

Читайте на сайте Landsat 9: в космос отправился новый спутник NASA



Побережье Австралии, сфотографированное Landsat 9 / Фото NASA

Опубликованные изображения были сделаны Landsat 9 вскоре после запуска. Они позволяют специалистам оценить качество фотографирования и понять, нет ли никаких-то дефектов. Landsat 9 по конструкции похож на предшественника Landsat 8, но с лучшим оборудованием.

Новый спутник передает на Землю данные с более высоким радиометрическим разрешением, что позволяет ему обнаруживать больше деталей и различий на поверхности, особенно в более темных областях, таких как вода или густые леса. Landsat 9 может различать более 16 тысяч цветов с заданной длиной волны. В отличие от него, Landsat 7 определяет лишь 256 оттенков. Эта повышенная чувствительность позволит пользователям Landsat увидеть гораздо более тонкие изменения на поверхности Земли.

Фотографии, сделанные Landsat 9 / Фото NASA

У Landsat 9 есть два инструмента для охвата изображений: