Landsat 9: в космос отправился новый спутник NASA

На орбите вокруг Земли находятся тысячи спутников: рабочих и выведенных из эксплуатации. Среди них выделяются спутники дистанционного зондирования Земли проекта Landsat. Эти аппараты десятилетиями следят за поверхностью нашей планеты, демонстрируя антропогенное воздействие и обеспечивая качественные данные. Недавно состоялся запуск девятого спутника серии.

В понедельник, 27 сентября 2021 года, ракета-носитель Atlas V компании United Launch Alliance поднялась в небо с территории базы Ванденберг, Калифорния, США. Задача "Атласа" заключалась в том, чтобы вывести на орбиту спутник Landsat 9. Через 83 минуты от спутника был получен сигнал, который свидетельствовал о нормальной работе аппарата. Теперь зонд будет долгие годы работать на благо человечества, фотографируя поверхность Земли в разных диапазонах.

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Важный проект Landsat: смотреть видео

Подробнее о проекте Landsat

Landsat 9 выйдет на орбиту высотой 705 километров. Там он заменит Landsat 7, который будет сведен с орбиты. Новый аппарат будет работать в тандеме с Landsat 8, что обеспечит более качественные данные.

Первый спутник проекта Landsat был запущен в 1972 году. С тех пор зонды непрерывно наблюдают за Землей.

Особенно полезны эти данные в сельскохозяйственном секторе. Также спутники помогают дать оценку антропогенному фактору влияния на планету или следить за стихийными бедствиями:

Рост городов.

Таяние ледников из-за глобального потепления.

Движение ледников, которые могут представлять опасность для кораблей.

Слежение за пожарами в мире.

Разрешение камер на борту Landsat 9 составляет 30 метров на пиксель. На самом деле некоторые спутники могут похвастаться лучшим качеством снимка, но в проекте Landsat это не так важно. Имеющееся разрешение снимков позволит идентифицировать большинство сельскохозяйственных культур и вести другие наблюдения, предусмотренные миссией.

Спутники дистанционного зондирования Земли проекта Landsat аналогичны спутникам Европейского космического агентства (ESA) проекта Sentinel. Благодаря сотрудничеству между NASA и ESA ученые и специалисты могут иметь более широкий взгляд на Землю и ее поверхность.