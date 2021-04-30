Как стало известно, теперь лаборатория собирается оценивать аккумуляторные батареи смартфонов. Деталей пока мало, но есть много вопросов, ведь организации давно вменяют "продажность", необъективность и сомнительность результатов ее оценки.

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Что известно

Сегодня на сайте DxOMark публикуются отдельно обзоры основных и фронтальных камер, тесты звука смартфонов, а также статьи, в которых сравнивается качество экранов различных моделей.

Каким образом DxOMark будет оценивать аккумуляторы смартфонов, еще предстоит узнать. Но как минимум два показателя можно назвать уже сейчас: это емкость и скорость зарядки.

Скандалы, интриги, расследования

DxOMark давно критикуют за "продажность". После того, как лаборатория опубликовала разгромный обзор камеры Samsung Galaxy S21 Ultra, целый ряд блогеров, обозревателей, журналистов и обычных пользователей сети засыпали недовольными отзывами ее специалистов.

В частности, лабораторию обвинили в том, что она неоднократно меняла подход к тестированию, часто поднимая старые смартфоны в рейтинге гораздо выше, чем они были на момент выхода.

Уже упомянутый смартфон Galaxy S21 Ultra у пользователей получил значительно лучшие оценки, что и привело к недоразумениям – люди просто не нашли подтверждения тем недостаткам, о которых говорили в DxOMark.

После этого кое-где в сети начали отказываться признавать оценки лаборатории, а отдельные профессиональные обозреватели и вовсе не принимают ее мнение во внимание.

Позже даже стало известно, что в Китае готовятся запустить местный аналог с "честными обзорами".