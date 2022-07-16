Предыдущие исследования указывают на то, что на основе кремния можно создавать одни из самых стабильных и долговечных кубитов в индустрии. Исследование ученых из Университета Саймона Фрезера доказывает, что Т-центры могут обеспечивать "фотонную связь" между кубитами.

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Эта работа – первое измерение отдельных Т-центров в изоляции, и на самом деле первое измерение любого отдельного спина в кремнии только оптическим методом,

– заявила Стефани Симмонс, одна из руководителей проекта.

По ее словам, такой эмиттер, как Т-центр, объединяющий высокопродуктивные спиновые кубиты и генерацию фотонов, идеально подходят для создания масштабируемых, распределенных квантовых компьютеров, поскольку могут обеспечить и вычисления, и коммуникации. Отпадает потребность в двух отдельных технологиях.

К тому же, Т-центры имеют еще одно преимущество – они излучают свет на той же длине волн, что и современные волоконные сети и телекоммуникационное оборудование. Таким образом, можно создать квантовые процессоры, которые будут сначала уметь общаться с другими процессорами.

Для чего человечеству нужны квантовые компьютерные системы

Благодаря квантовым вычислениям человечество может достичь гораздо большего, чем с использованием даже самых современных суперкомпьютеров. Аналитики и ученые утверждают, что использование квантовых систем позволит осуществить массу прорывов и открытий в самых разных областях, среди которых:

химия,

материаловедение,

медицина,

кибербезопасность и прочее.

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Для того чтобы все это стало реальностью, необходимо научиться получать стабильные, долговечные кубиты, обеспечивающие вычислительную мощность, а также коммуникационную технологию, позволяющую этим кубитам обмениваться информацией в большом масштабе.