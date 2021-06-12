Квантовые компьютеры смогут взламывать криптовалютные кошельки: над защитой уже работают

Квантовые технологии сегодня находятся на стадии зарождения. Над ними работают правительства и частные компании. Но уже сейчас прогнозируют, что в течение следующего десятилетия квантовые компьютеры могут стать достаточно мощными, чтобы взламывать криптографическую защиту смартфонов, банковских систем и даже криптовалютных кошельков.

При наличии достаточных инвестиций в этом направлении уже через восемь лет квантовые компьютеры смогут взламывать кошельки на блокчейне. Именно поэтому криптографы всего мира работают над новыми протоколами шифрования, устойчивыми к квантовым компьютерам.

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Как защититься от квантового компьютера

Современные способы защиты очень уязвимы для взлома с помощью квантового компьютера. Теоретически, используя квантовые вычисления, можно получить доступ, например, к криптовалютному кошельку.

Однако эксперты по безопасности уже активно работают над созданием квантово стойкой криптографии. Они утверждают, что квантовые компьютеры не начнут взламывать актуальные типы шифрования сразу. Этот момент будет приближаться постепенно. Параллельно с развитием квантовых вычислений будет совершенствоваться и криптография.

Национальный институт науки и технологий США уже работает над стандартом шифрования будущего. Сейчас организация проводит отбор лучших кандидатов для работы над проектом.

Сообщается, что первые стандарты защиты, неуязвимые перед квантовыми компьютерами, появятся уже в 2024 году – задолго до того, как взлом криптовалютних кошельков станет возможным.

Как только новый тип шифрования будет разработан, пользователи сразу же смогут взять его на вооружение.