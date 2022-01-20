Квантовые батареи возможны: физики провели успешный эксперимент

Хранение больших объемов энергии является проблемой, которая требует решения и квантовые батареи могут нам в этом помочь. Команда ученых из Австралии провела успешный эксперимент, который продемонстрировал принцип сверхпоглощения.

Именно квантовые батареи могли бы парадоксальным образом преобразовать хранение энергии, ведь чем больше они, тем быстрее будет их зарядка. На квантовом уровне этот эффект работает так: чем больше у вас молекул, которые запасают энергию, тем эффективнее они ее абсорбируют.

Интересно Samsung открыла в Украине собственный официальный интернет-магазин

Это работает по крайней мере в теории, но до сих пор эффект сверхпоглощения не был продемонстрирован в достаточно большом для создания квантовой батареи масштабе. Однако ученым из Университета Аделаиды удалось сделать это.

Квантовая батарея

Научные сотрудники построили исследовательское устройство, поместив активный слой светопоглощающих молекул (красителя Lumogen F Orange) в микрогравитацию между двумя зеркалами. Зеркала сделаны из чередующихся слоев диэлектриков (диоксида кремния и пентоксида ниобия), чтобы получить так называемый "распределенный брагговский отражатель". Такое зеркало отражает гораздо больше света, чем обычное.

Затем ученые применили импульсный фотолиз для измерения хранения энергии молекулами красителя и скорости заряда устройства. Как и предполагалось, по мере нарастания микрогравитации и количества молекул снижалось время зарядки. Иными словами, сверхпоглощение было продемонстрировано в действии.

Этот прорыв может открыть дорогу к практическому применению квантовых батарей для электромобилей или систем хранения энергии для ветровых и солнечных станций.