Именно квантовые батареи могли бы парадоксальным образом преобразовать хранение энергии, ведь чем больше они, тем быстрее будет их зарядка. На квантовом уровне этот эффект работает так: чем больше у вас молекул, которые запасают энергию, тем эффективнее они ее абсорбируют.

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Это работает по крайней мере в теории, но до сих пор эффект сверхпоглощения не был продемонстрирован в достаточно большом для создания квантовой батареи масштабе. Однако ученым из Университета Аделаиды удалось сделать это.

Квантовая батарея

Научные сотрудники построили исследовательское устройство, поместив активный слой светопоглощающих молекул (красителя Lumogen F Orange) в микрогравитацию между двумя зеркалами. Зеркала сделаны из чередующихся слоев диэлектриков (диоксида кремния и пентоксида ниобия), чтобы получить так называемый "распределенный брагговский отражатель". Такое зеркало отражает гораздо больше света, чем обычное.

Затем ученые применили импульсный фотолиз для измерения хранения энергии молекулами красителя и скорости заряда устройства. Как и предполагалось, по мере нарастания микрогравитации и количества молекул снижалось время зарядки. Иными словами, сверхпоглощение было продемонстрировано в действии.

Этот прорыв может открыть дорогу к практическому применению квантовых батарей для электромобилей или систем хранения энергии для ветровых и солнечных станций.