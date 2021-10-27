Huawei Nova 8i внешне напоминает флагман Huawei Mate 30 Pro. Смартфон поражает своей камерой, автономностью, дизайном и приятной ценой.

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Суперкамера

Huawei nova 8i оснащен инновационной системой камер, в которую входят 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с сенсором f/2.4, 2-мегапиксельная макрокамера и 2-мегапиксельный сенсор глубины.

Основная камера Huawei nova 8i имеет сенсор f/1.9, благодаря которому все важные моменты жизни пользователей фиксируются с высокой четкостью. Сверхширокоугольная камера 120° позволяет делать снимки в полном масштабе, а сенсор глубины с поддержкой искусственного интеллекта умеет грамотно размывать фон и делать ярче передний план.

Среди других преимуществ камер Huawei nova 8i – встроенный алгоритм уменьшения шума для ночных фотографий отличного качества, 16-мегапиксельная селфи-камера и алгоритмы улучшения AI Beauty для съемки портретов.

Huawei Nova 8i получила мощную камеру / Фото Huawei

Автономность

Заряда Huawei nova 8i хватит на целый день, ведь гаджет оснащен аккумулятором большой емкости 4 300 мА/ч и интеллектуальными энергосберегающими алгоритмами. Кроме того, он имеет сверхбыструю зарядку Huawei SuperCharge на 66 Вт, что заряжает смартфон на 60% всего за 17 минут, а на 100% за 38 минут.

Дизайн и дисплей

Huawei nova 8i получил закругленные по 4D-технологии грани и NCVM покрытие, что создает эффект светового блика с сочетанием цвета. В Украине Huawei nova 8i доступен в двух цветах:

лунно-серебряном;

и звездно-черном.

Размер дисплея Huawei nova 8i составляет 6,67 дюйма. Он занимает 94,7% площади фронтальной панели и имеет очень узкие рамки для более комфортного обзора. Разрешение экрана FHD+ составляет 2376х1080 с широкой цветовой гаммой для более захватывающего просмотра любого контента.

Дисплей Huawei nova 8i получил узкие рамки / Фото Huawei

Новый смартфон оснащен 128 ГБ памяти и 6 ГБ оперативной памяти. Гаджет поддерживает частоту дискретизации 180 Гц для плавного гейминга и работает на операционной системе EMUI 11.

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Цены и предзаказ

Оформить предзаказ на Huawei nova 8i в Украине можно с 25 октября по 14 ноября. Все покупатели, которые воспользуются этой опцией, получат наушники Huawei FreeBuds 4i в подарок.

Рекомендуемая цена смартфона Huawei nova 8i – 10 999 гривен.



Смартфон Huawei nova 8i / Фото Huawei