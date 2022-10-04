Стартовал курс Startup Academy от Google для поддержки украинских стартапов: как принять участие

4 октября 2022 , 17:00
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Украинская стартап-индустрия за последние годы стремительно развивается и преуспевает в мире. Чтобы содействовать дальнейшему развитию даже во время войны, Google создал Фонд поддержки Украины от Google for Startups (Ukraine Support Fund) в размере 5 миллионов долларов.

Продолжая поддержку, Google запускает трехнедельный обучающий онлайн-курс Startup Academy, фокусирующийся на практических знаниях и навыках по основам построения и организации работы стартапа. Как сообщает 24 канал, первый тренинг состоится уже 20 октября в 16:00.

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Тренинги будут полезны для представителей украинских стартапов разных стадий, студентов и всех желающих запустить и развить собственный бизнес.

Что будут изучать на курсе

Startup Academy состоит из семи обучающих тренингов и охватывает такие темы, как:

  • построение бизнес-модели и запуск стартапа;
  • управление командой и финансовый менеджмент;
  • метод экономического моделирования юнит-экономики;
  • выход стартапа на рынок;
  • привлечение инвестиций и грантов.

В течение курса участники смогут:

  • получить практические советы и примеры опытных тренеров;
  • выполнить домашнее задание по консультациям от экспертов;
  • услышать историю успеха и узнать особенности индустрии;
  • задавать вопросы тренерам во время тренинга;
  • стать победителем среди участников и получить награды от Google, отвечая на вопросы по тренингу на платформе Kahoot!

Спикеры и преподаватели

Среди спикеров – представители украинской и международной стартап-индустрии, владельцы и руководители бизнесов, учредители стартапов, лекторы и менторы для стартапов.

Тренеры:

  • Антон Шулик – главный исполнительный директор и соучредитель FINT8, экс генеральный менеджер Uber Eats Ukraine;
  • Евгения Клепа – исполнительный директор в 1991 Accelerator, директор по партнерствам и инновациям в SET University;
  • Никита Артемчук – директор по продукту в Prom.ua, заведующий направлением Product Management в Projector Institute;
  • Елена Мажуга – инвестиционный директор в Flyer One Ventures, экс инвестиционная аналитика в TA Ventures;
  • Святослав Святненко – директор по инновациям ISSP, соучредитель стартап-студии cyber/nnov8, вице-президент Unicorn Nest;
  • Юрий Заремба – основатель и главный исполнительный директор AXDRAFT, выпускник Y Combinator;
  • Юрий Романюха – главный исполнительный директор в ICLUB Global, директор (Кипр) в TA Ventures;
  • Яна Пампуха – эксперт по набору персонала и организации работы команд на глобальной арене, предпринимательница.

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Коммуникационными партнерами курса выступили Действие. Бизнес, Офис по развитию предпринимательства и экспорта, Украинский фонд стартапов, YEP!, TechUkraine, SET University, 1991 Accelerator и Украинская ассоциация финтех и инновационных компаний.

Регистрация на курс и программа всех тренингов доступны на сайте программы.
Автор: Михайло Года