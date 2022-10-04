Стартовал курс Startup Academy от Google для поддержки украинских стартапов: как принять участие
Украинская стартап-индустрия за последние годы стремительно развивается и преуспевает в мире. Чтобы содействовать дальнейшему развитию даже во время войны, Google создал Фонд поддержки Украины от Google for Startups (Ukraine Support Fund) в размере 5 миллионов долларов.
Продолжая поддержку, Google запускает трехнедельный обучающий онлайн-курс Startup Academy, фокусирующийся на практических знаниях и навыках по основам построения и организации работы стартапа. Как сообщает 24 канал, первый тренинг состоится уже 20 октября в 16:00.
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Тренинги будут полезны для представителей украинских стартапов разных стадий, студентов и всех желающих запустить и развить собственный бизнес.
Что будут изучать на курсе
Startup Academy состоит из семи обучающих тренингов и охватывает такие темы, как:
- построение бизнес-модели и запуск стартапа;
- управление командой и финансовый менеджмент;
- метод экономического моделирования юнит-экономики;
- выход стартапа на рынок;
- привлечение инвестиций и грантов.
В течение курса участники смогут:
- получить практические советы и примеры опытных тренеров;
- выполнить домашнее задание по консультациям от экспертов;
- услышать историю успеха и узнать особенности индустрии;
- задавать вопросы тренерам во время тренинга;
- стать победителем среди участников и получить награды от Google, отвечая на вопросы по тренингу на платформе Kahoot!
Спикеры и преподаватели
Среди спикеров – представители украинской и международной стартап-индустрии, владельцы и руководители бизнесов, учредители стартапов, лекторы и менторы для стартапов.
Тренеры:
- Антон Шулик – главный исполнительный директор и соучредитель FINT8, экс генеральный менеджер Uber Eats Ukraine;
- Евгения Клепа – исполнительный директор в 1991 Accelerator, директор по партнерствам и инновациям в SET University;
- Никита Артемчук – директор по продукту в Prom.ua, заведующий направлением Product Management в Projector Institute;
- Елена Мажуга – инвестиционный директор в Flyer One Ventures, экс инвестиционная аналитика в TA Ventures;
- Святослав Святненко – директор по инновациям ISSP, соучредитель стартап-студии cyber/nnov8, вице-президент Unicorn Nest;
- Юрий Заремба – основатель и главный исполнительный директор AXDRAFT, выпускник Y Combinator;
- Юрий Романюха – главный исполнительный директор в ICLUB Global, директор (Кипр) в TA Ventures;
- Яна Пампуха – эксперт по набору персонала и организации работы команд на глобальной арене, предпринимательница.
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Коммуникационными партнерами курса выступили Действие. Бизнес, Офис по развитию предпринимательства и экспорта, Украинский фонд стартапов, YEP!, TechUkraine, SET University, 1991 Accelerator и Украинская ассоциация финтех и инновационных компаний.Регистрация на курс и программа всех тренингов доступны на сайте программы.