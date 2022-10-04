Стартовал курс Startup Academy от Google для поддержки украинских стартапов: как принять участие

Продолжая поддержку, Google запускает трехнедельный обучающий онлайн-курс Startup Academy, фокусирующийся на практических знаниях и навыках по основам построения и организации работы стартапа. Как сообщает 24 канал, первый тренинг состоится уже 20 октября в 16:00.

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Тренинги будут полезны для представителей украинских стартапов разных стадий, студентов и всех желающих запустить и развить собственный бизнес.

Что будут изучать на курсе

Startup Academy состоит из семи обучающих тренингов и охватывает такие темы, как:

построение бизнес-модели и запуск стартапа;

управление командой и финансовый менеджмент;

метод экономического моделирования юнит-экономики;

выход стартапа на рынок;

привлечение инвестиций и грантов.

В течение курса участники смогут: