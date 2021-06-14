Яйца существовали до кур. Динозавры откладывали яйца, рыбы, которые первыми выползли из моря, откладывали яйца, и ужасные монстры, которые плавали в теплых мелководных морях кембрийского периода 500 миллионов лет назад, также откладывали яйца. Это были не куриные яйца, но все же яйца. Поэтому в этом смысле – яйцо было раньше курицы.

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Курица или яйцо / Фото sad-fasad

Что было раньше: курица или куриное яйцо?

Здесь все очень сильно зависит от того, как вы детерминируете "куриное яйцо". Это яйцо, снесенное курицей? Или это яйцо, из которого вылупляется курица?

– спрашивает зоолог Луис Виллазон.

Куры относятся к тому же виду, что и так называемая красная банковская курица из Юго-Восточной Азии. Вероятно, она была скрещенная с курицей Gallus sonneratii. Куры были одомашнены около 10 тысяч лет назад в Таиланде.

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Но это не имеет значения, говорит ученый. Ведь в какой-то момент эволюционной истории не было кур. Тогда две птицы, которые были почти, но не совсем курицами, спарились и отложили яйца, из которого вылупился первый настоящий цыпленок.

Если вы готовы называть это яйцо куриным, значит, яйцо появилось первым. В противном случае курица была первой, и первое куриное яйцо ждало, пока первая курица снесет его,

– закончил мысль Луис Виллазон.

В более упрощенном варианте это должно звучать так: эволюция не двигается резкими скачками. Она, в большинстве случаев, происходит размеренно. Один вид переходит в другой не сразу, а постепенно. Поэтому эта грань между "курицей" и "не курицей" довольно размыта. И все же она есть.

Виды превращаются в другие виды благодаря мутациям в геноме. Поэтому изменение вида возможно только на генетическом уровне. Если "не курица" такой родилась, то "курицей" в течение жизни она не станет. Но в ее организме может возникнуть мутация, которую она предаст своим потомкам. В рузультате такой мутации, вероятно, однажды вылупился цыпленок.