Выбрать модель и узнать цену

Первым делом нужно определиться какая модель нужна. Для этого загляните на официальный сайт Apple, изучите комплектацию и выясните, какая именно модель подойдет для ваших задач.

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После этого промониторьте сайты украинских ресейлеров, чтобы узнать стоимость модели в Украине. В среднем цена б/у макбука в хорошем состоянии колеблется в пределах 30-35% от стоимости новой модели.

Изучить продавца

Не спешите писать продавцу. Сперва изучите его профиль на сайте объявлений, проверьте дату регистрации, комментарии покупателей и общий рейтинг на платформе, который, формируется на основе клиентских отзывов. Но обращайте внимание только на конструктив. Ведь всегда найдуться недовольные, которые оставят негативный фидбек даже при отличном сервисе.

Изучите причину продажи. Зачастую порядочные продавцы указывают ее в описании к объявлению. Если ее нет, уточните этот момент. Неоправданно низкая цена без описания причины — повод насторожиться. Вполне возможно, что макбук с дефектом. Например, был залит пивом или чаем и после стал внезапно выключаться.

Что проверить перед встречей

Состояние аккумулятора и серийный номер модели желательно проверить еще до встречи. Так вы сэкономите время и сразу поймете с кем имеете дело.

Изношенная батарея — вечная беда подержанных макбуков, о которой умалчивают недобросоветсные продавцы. Apple рекомендует менять аккумулятор после 1000 циклов. Если их больше 600, скорее всего батарея протянет недолго и вам придется потратиться на покупку новой. Проблемы с аккумулятором — одна из главных причин, чтобы попросить скидку, а то и вовсе отказаться от покупки.



К покупке подержанного макбука лучше подготовиться заранее / Фото Unsplash

Также стоит проверить емкость заряда аккумулятора. Она должна быть не менее 4000 мАч (миллиамперчасов). Не поленитесь попросить продавца прислать скриншоты результатов состояния батареи.

Следующий важный пункт — пробить макбук по базе Apple, чтобы узнать соответствует ли модель той, которую предлагает продавец. Обратите внимание на дату выпуска и покупки, комплектацию и остаток гарантии.

Попросите продавца прислать серийный номер, а также его фото на экране и самом устройстве. Отказ будет отличным поводом усомниться в его честности.

Где встречаться

Идеальный вариант — придти с подмогой. Желательно чтобы это был друг, который разбирается в технике Apple. Для встречи подойдет уютная кофейня с розетками и Wi-Fi. Лучше потратить лишние 30 минут на проверку и пользовать мак со спокойной душой, чем купить на скорую руку, но потерять веру в честных людей.

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Что проверить при встрече — внешний вид

Вскрытие. Вздернутые винтики на задней крышке — признак внешнего вмешательства или ремонта. Проверьте корпус на наличие сколов или трещин. Если нашли, можно смело просить продавца снизить цену, аргументируя тем, что состояние модели оставляет желать лучшего.

Дисплей. Внимательно осмотрите дисплей на белом фоне и при максимальной яркости — на нем не должно быть засветов и битых пикселей.

Клавиатура и тачпад. Чтобы проверить клавиатуру запустите любой текстовый редактор. Это позволит понять насколько сильно следует зажимать клавишу до появления буквы. Все кнопки должны откликаться быстро и не залипать. Если клавиши западают, есть вероятность, что на них разлили пиво или кока-колу. Тачпад должен чувствоваться на всей поверхности, за исключением узкой полоски в 1 см от верхнего края.



Во время встречи лучше проверить все элементы / Фото Unsplash

MagSafe. Проверяйте зарядный адаптер — насколько быстро заряжает, есть ли повреждения кабеля. Аксессуар этот тоже не из дешевых и в случае каких-либо нюансов можно скинуть цену.

Что проверить при встрече — система

Диагностика системы. Заглянуть "под капот" макбука поможет встроенная программа "Apple Diagnostics". C помощью нее можно проверить состояние жесткого диска или материнской платы, выявить сбои в работе или найти нерабочий элемент. Для запуска сделайте следующий алгоритм действий:

выключите компьютер;

нажмите на клавишу питания;

зажмите кнопку D в момент загрузки;

как только на экране появится окно приветствия – отпустите клавишу.

Работа при нагрузке. Проверьте насколько сильно греется ноутбук при максимальной нагрузке. Чтобы протестировать систему организуйте групповой видеозвонок с друзьями, откройте много вкладок в браузере c видео на Youtube. Если ноутбук зависает или сильно греется, это повод насторожиться.



Систему следует внимательно проверить перед покупкой компьютера / Фото Unsplash

Работа портов. Для того чтобы проверить работу портов возьмите с собой флешку и наушники. В случае неисправности придется менять материнскую плату, а это 50% от стоимости ноутбука. Если собираетесь приобрести макбук с разъемами USB Type-C, позаботьтесь, чтобы взять переходник, который позволит подключить флешку.

Камера, динамики и микрофон. Проверить камеру проще всего запустив FaceTime или Skype. В приложении Photo Booth можно сделать фото или снять видео, а заодно и протестировать насколько хорошо воспроизводится и записывается звук.

WI-FI и Bluetooth. Для проверки Wi-Fi подключитесь к беспроводной сети. Bluetooth же проверяется подключением к любому стороннему гаджету, например, к беспроводным наушникам.

Безопасность

Проверьте пароль прошивки. Пароль прошивки — это дополнительная степень парольной защиты, которая блокирует переустановку системы. Чтобы узнать перезагрузите устройство, удерживая клавиши ⌘R. Вы войдете в режим восстановления:

На экране "Утилиты OS X" открываем пункт "Утилиты" → "Утилита пароля прошивки".

Если в появившемся окне написано "Защита паролем выключена" — все хорошо.

Шифрование FileVault. При включенном FileVault невозможно сбросить пароль без данных учетной записи iCloud предыдущего владельца. Если FileVaul включен, можно выключить его самому. Для этого зайдите в "Системные настройки" → "Защита и безопасность" → вкладка FileVault.

Удаление ноутбука из iCloud и Apple ID. При активации любой из гаджетов Apple привязывается к вашей учётной записи Apple ID и остается закрепленным за вами, пока вы не удалите его.

Чтобы удалить макбук из iCloud продавца попросите его зайти на сайт iCloud.com с другого устройства, нажмите "Найти Айфон". В верхней части экрана нужно перейти по ссылке "Все устройства", найти в списке Макбук и удалить из "Найти Айфон". При этом ноутбук должен быть отключен от Wi-Fi.

Также не забудьте удалить ноутбук из учетной записи продавца – Apple ID. Для этого

Откройте программу "Айтюнс". На панели меню, расположенной в верхней части экрана, выберите "Учетная запись" → "Авторизации" → "Деавторизовать этот компьютер".