Изучите продавца

Предположим, вы нашли идеальный вариант. На первый взгляд, с ценой и состоянием приставки все в полном в порядке.

Не пропустите Как купить макбук с рук и не облажаться

Однако, перед тем как писать продавцу, рекомендуем изучить его профиль на сайте объявлений:

проверьте дату регистрации,

посмотрите другие его объявления,

комментарии покупателей и общий рейтинг на платформе, который формируется на основе клиентских отзывов.

Не лишним также будет попросить продавца отправить ссылки на его профиль в социальных сетях. На всякий случай.

На что обратить внимание

Причина продажи. Как правило, порядочные продавцы указывают причину продажи в объявление. Если ее нет, обязательно поинтересуйтесь. Вполне возможно, что консоль с дефектом. Например, была залита чаем, кофе или сильно греется.

Цена. Чтобы ориентироваться в ценах, не поленитесь промониторить расценки на новую консоль на сайтах украинских дистрибьюторов. Слишком низкая или наоборот завышенная стоимость выглядит подозрительно. В октябре в 2021 году украинские ритейлеры продают консоль по предзаказу в двух вариантах:

с приводом Blu-ray – от 22 до 26 тысяч гривен,

и без него – от 20 до за 22 тысяч гривен.

На вторичном рынке PS 5 с Blu-ray приводом можно купить за 21 500 гривен, а без него почти за 19 тысяч гривен.

Фото. Кадры с приставкой не должны быть похожи на карточки товара из интернет-магазинов с объектом на белом фоне. Если у продавца такие фото, попросите выслать дополнительные снимки. Ведь важные детали могут быть скрыты, а фото даст возможность выяснить наличие внешних дефектов, заводского брака, особенностей лицензионной консоли, отличающей ее от подделки.

Готов ли дать время на поверку. Покупка приставки без проверки это лотерея. Не ведитесь на варианты доставки с привлечением курьера или таксиста. Так вы не сможете должным образом проверить консоль. Обязательно настаивайте на личной встрече.

Однако как быть, если вы и продавец в разных городах? В этом случае попробуйте договориться, чтобы взять некоторое время на проверку за 10-15% от стоимости. Порядочный продавец должен понимать, что приставка – товар специфический, проверить который можно поиграв пару часов. В противном случае мы бы не рекомендовали покупать консоль без проверки.

Что проверить перед встречей

Прежде чем потратить время на встречу важно удостовериться, что продаваемая PS5 в рабочем состоянии. Первым дело попросите продавца сфоткать серийный номер и отправить для проверки. Серийный номер – это 17 символов под штрихкодом. Отыскать его можно в нижней панели при вертикальном положении.

Чтобы проверить номер зайдите на украинскую версию официального сайта Sony PlayStation. В правом верхнем углу нажмите кнопку “Увiйти до мережи”, а затем введите серийный номер консоли.

Если продавец отказывется выслать номер, значит, по какой-то причине он боится таких проверок. А это повод насторожиться.

Также попросите сфоткать и прислать чек о покупке – это обезопасит от сделки на товар, так же купленный с рук.

Где встречаться

Ваша цель – подключить приставку к экрану и проверить работоспособность: насколько быстро консоль греется, работает ли привод, и, самое важное, не забанена ли PS5 на серверах Sony. Поэтому идеальное место – компьютерный клуб. Конечно, вы можете сделать это у себя или у продавца дома, но не все захотят приводить незнакомца домой, как и идти к нему в гости.

Предупредите продавца, что вам нужно минимум 30 минут поиграть в игру. Это важно, так как за это время могут проявиться нюансы дефекты: PS5 может начать шуметь или сильно греться. Чтобы проверить приставку на бан в PlayStation Store понадобится доступ к интернету.

Когда продавцу нечего скрывать, он согласиться на ваши условия. Если услышали фразу в стиле: “У себя дома будешь играть”, – проходите мимо.

На всякий случай попробуйте найти друга-геймера, которые хорошо знает систему и может отыскать возможные изъяны.

Интересно Как установить Windows 11 на компьютеры, которые не поддерживаются системой

Что проверить при встречи

Комплектация. Если заявлена полная комплектация, проверьте, все ли приборы на месте:

геймпад Dual Sense;

кабель HDMI 2 для подключения приставки к сети,

USB-шнур для зарядки джойстика;

инструкции по эксплуатации;

блок питания и подставка для приставки.

Гарантийные пломбы. Проверьте гарантийные пломбы. Они расположены под белыми панелями в самой консоли. Если пломба повреждена, поинтересуйтесь у продавца почему вскрыта пломба.

Причин вскрытия может быть две:

Приставка была в ремонте, Вполне возможно, что консоль разбиралась для очистки системы охлаждения от пыли или замены термопасты, чтобы снизить уровень нагрева.

Если у консоли все впорядке с винтами и пломбой, это как минимум дает гарантию, что устройство не разбирали и не перебирали на запчасти.

Проверка геймпада. Чтобы проверить работоспособность джойстика запустите любую игру. Например, установленную по умолчанию Astro’s Playroom. Стики и кнопки западать не должны. После осмотрите нижнюю часть геймпада. Там находится порт расширения, а вместе с ним и защелка для задней крышки джойстика. Если есть царапины или неровности – значит он разбирался.

Отличить китайский джойстик от оригинала просто – на задней крышке должна быть пломба Sonу, а спереди – кнопка с лого Playstation. Помимо джойстика не забудьте проверить кнопку включения и выброса дисков на панели сбоку.

Проверка привода. PS5 вышла в двух вариантах: с дисководом и без – Digital Edition. Если покупаете консоль с дисководом, нужно проверить устройство на корректное чтение дисков. Именно поэтому лучше проверить приставку в компьютерном клубе.

Подставка. Подставка идет в стандартной комплектации. Ее можно использовать как при горизонтальном, так и при вертикальном положении консоли. Sony не рекомендует включать PS5 без установленной подставки – система не сможет нормально охлаждаться. Из-за перегрева это грозит постоянным выключением, а в худшем случае – поломкой.

Проверьте наличие специального болта, который идет в комплекте. С помощью него конструкция крепится к панели консоли. Без болта подставку не получиться зафиксировать.

Проверка на бан. Проверить не забанена ли консоль можно по актуальной версии прошивки и через Playstation Store. Чтобы узнать версию прошивки, зайдите в настройки (значок шестеренки в правом верхнем углу).

Далее выбирайте Система > Системное программное обеспечение > Информация о консоли.

Актуальная версия прошивки на сентябрь 2021 года – 21.02-04.00.00 от 15.09.2021. Версия в системе, должна ей соответствовать. Если прошивка актуальна, появится уведомление от системы. А если нет, нужно будет обновиться.

Для этого нажмите Обновить системное ПО > Обновить через Интернет.

Если PS5 забанена, то при подключении к интернету система покажет уведомлением о том, что консоль заблокирована и выдаст код ошибки. Доступ в Playstation Store будет запрещен.

Деактивируйте аккаунт предыдущего владельца

Если проверили все пункты и готовы купить консоль, не забудьте попросить продавца стереть данные предыдущего владельца и отвязать аккаунт. Далее нужно будет создать свой аккаунт используя личные данные. Сделать это легко следуя пошаговым инструкциям на экране.

Инцидент В Китае во время светового шоу десятки беспилотников вдруг отключились и полетели на зрителей

Покупать консоль с рук или отдать предпочтение новой – выбор за вами. В обеих случаях есть преимущества и недостатки. Если решили сэкономить, воспользуйтесь нашими рекомендациями. А чтобы избежать лотереи и не купить кота в мешке выбирайте только ту приставку, которую сможете основательно проверить.