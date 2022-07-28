Вам никогда не попадалась на глаза старая реклама телевизоров, старых ноутбуков или компьютеров? Эти устройства по-прежнему стоили не дешево, но если перевести ценники по сегодняшнему курсу, можно удивиться еще больше.

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Конечно, различные характеристики рынка и уровень развития современных технологий в этом подсчете не учитывались, ведь это не имеет смысла. Ценники просто перевели для примерного понимания того, сколько вам нужно было денег сейчас, чтобы приобрести тот или иной гаджет в прошлом.

Новые цены старых гаджетов

Телевизоры сегодня стали относительно недорогими, но цена в 395 долларов за первый полностью электронный телевизор Dumont Model 180 сейчас выглядит достаточно приемлемой. Но это пока вы не узнаете, что если бы этот телевизор 1938 выпуска продавался сегодня, его цена была бы эквивалентна 7420,31 доллара.

Если бы вы хотели смотреть на этом телевизоре свои любимые фильмы, вам пришлось бы подождать до 1977 года, когда первый видеомагнитофон RCA VBT200 поступил в продажу за 1300 долларов. Но вам бы понадобилось подготовить для покупки сумму эквивалентную 5672,82 доллара, ведь именно столько вам это обойдется сейчас.

Ну а если бы вы хотели пообщаться с другом в 1984 году, вам понадобился бы первый мобильный телефон Motorola Dynatac 8000X за который тогда просили 4000 долларов. Ценник для вас сейчас составлял бы примерно 10 217 долларов, и это без учета платы за звонок.

Если бы вам захотелось приобрести что-либо из указанной выше техники, вы могли бы заглянуть на чердак, стереть пыль со своей старой техники и продать ее, чтобы собрать немного денег. Так, например ваш первый iPod, который стоил вам 399 долларов в 2001 году будет иметь эквивалентный ценник сегодня в 593,74 доллара. Может помните ваш древний BlackBerry 6210, который был столь революционным в 2003 году? За него вы заплатили 299,99 доллара, и сегодня это стоило бы вам 432,57 доллара. Хотя на самом деле, по сравнению с актуальной ценой на смартфоны, это кажется достаточно выгодным соглашением.