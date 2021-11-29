Культивируемое мясо от Tiamat Sciences будет в разы дешевле настоящего

Биотехнологический стартап Tiamat Sciences разрабатывает новую среду для выращивания мяса без убоя. Специализация стартапа – создание факторов роста, способных стимулировать развитие живых клеток. Tiamat Sciences рассчитывает переизобрести биомолекулу, которая заменит существующие биореакторы и сделает производство культивируемого мяса дешевле, чем естественное.

По оценкам основателя и гендиректора Tiamat Sciences Франс-Эммануэль Адиль, актуальное производство факторов роста сегодня стоит 2 миллиона долларов за один грамм. Высокая стоимость этого процесса повышает цену на культивируемое мясо – продукт, который выращивается в лабораторных условиях из клеток реальных животных.

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Tiamat Sciences утверждает, что знает, как сделать факторы роста значительно дешевле – стартап готов снизить стоимость производства в 10 раз в ближайшие месяцы, а затем сделать факторы роста доступными практически для любого производителя – в 1000 раз дешевле до 2025 года.

Новая технология выращивания культивированного мяса

Запатентованная платформа Tiamat Sciences использует временную экспрессию, вертикальное выращивание и подход, основанный на данных, для разработки и производства белков нового поколения. Сейчас эта система находится на стадии закрытых испытаний – стартап не раскрывает подробности о своей технологии и обещает рассказать больше, когда будет запущен первый производственный объект в Дареме, штат Северная Каролина.

Список клиентов Tiamat Sciences тоже держится в тайне, но, по словам Адиль, первые компании уже заказали тестовые образцы факторов роста и рассчитывают получить их до конца года. Когда первые продукты будут протестированы, стартап перейдет к заключению партнерских соглашений.

Кроме пищевых продуктов, подход Taimat Sciences также будет применяться в фармацевтике – компания-разработчик называет производство вакцин и регенеративную медицину важными отраслями для своих ключевых продуктов.

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Факторы роста можно перенести на другие отрасли, потому что процессы являются аналогичными. Мы будем работать над расширением до конца 2022 года. И мы очень быстро будем масштабироваться,

– добавила Адиль.

На днях Tiamat Sciences привлек 3 миллиона долларов посевного финансирования в раунде, который возглавил фонд True Ventures с участием Social Impact Capital и Cantos. Перед посевными инвестициями стартап успел закрыть небольшой раунд на 400 тысяч долларов и перевести штаб-квартиру из Бельгии в Северную Каролину. Сейчас Tiamat Sciences ищет партнеров для строительства первого экспериментального производства.