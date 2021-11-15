Компьютерные моделирования подтверждают то, что промежутки в протопланетных дисках образуются благодаря гравитационному воздействию экзопланет. Но в то же время мы редко находим в этих промежутках планеты. Астрономы использовали самый мощный суперкомпьютер, ATERUI II, чтобы понять, что же там действительно происходит.

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Результаты моделирования (вверху) и реальные примеры (внизу) / Фото Phys

Пропавшие планеты

Компьютерное моделирование показывает, что после образования экзопланета может осуществить миграцию и фактически исчезнуть из первоначального местоположения. Астрономы разделили этапы миграции на фазы.

Фаза І – планета начинает двигаться к середине диска, ближе к звезде. Одновременно с этим сам протопланетный диск остается без изменений.

Фаза II – диск понемногу начинает деформироваться. Кроме того, начинает образовываться новое кольцо диска на месте, где когда-то была расположена экзопланета.

Фаза III – начальное кольцо диска исчезает и остается лишь "вторичное" кольцо на старой орбите планеты.

Теория и компьютерное моделирование помогают понять, почему экзопланеты в таких системах редко обнаруживаются возле внешней стороны диска. Также это дает понимание, почему в промежутках диска (фактически, на этапе фазы ІІ) мы не видим планет – их там уже нет, они мигрировали.

В пользу теории говорят современные астрономические наблюдения, но "точку" в вопросе помогут поставить только телескопы нового поколения, которые будут иметь лучшую разрешающую способность и смогут обнаружить планеты после их миграции.