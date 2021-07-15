Проект курирует Агентство противоракетной обороны Министерства обороны США. Агентство использует пару спутников CubeSat для разработки системы отслеживания вражеских баллистических и гиперзвуковых ракет от запуска до удара. Спутники были запущены на орбиту 30 июня 2021 года на ракете-носителе компании Virgin Orbit LauncherOne.

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"Кубсат" CNCE Blk 1 устанавливают в специальное устройство перед запуском на орбиту / Фото Department of Defense

Как Министерство обороны США будет отслеживать вражеские ракеты

У каждого CubeSat Networked Communications Experiment Block 1 (CNCE Blk 1) есть устройство, которое имеет название Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS). То есть, HBTSS – это датчик отслеживания баллистических гиперзвуковых ракет из космоса. Устройство разрабатывается в конкуренции между Northrop Grumman, Raytheon, Leidos и L3Harris.

Именно HBTSS был установлен на двух "кубсатах" CNCE Blk 1, которые были отправлены на орбиту 30 июня 2021 года. Находясь на борту спутников на низкой околоземной орбите, HBTSS осуществляет глобальное отслеживание гиперзвуковых ракет на всех этапах их полета – от старта до возможного удара. Также устройство осуществляет передачу данных в командные центры и самолеты-перехватчики или ракеты-перехватчики. Фактически HBTSS – это целеуказатель, который помогает уничтожить вражескую ракету. Для этого группировка спутников будет иметь возможность связываться друг с другом, а также непосредственно с ракетами-перехватчиками.

Министерство обороны США планирует проводить демонстрацию и тест технологий в течение 90 дней с момента запуска. Два наноспутника продемонстрируют, как использовать сетевую радиосвязь между собой на орбите для поддержки будущей системы противоракетной обороны. Также будут проверены возможности перемещения спутников в условиях космоса.

Если миссия тестирования будет идти успешно, то ее могут продлить на срок до 1 года. Стоимость одного CNCE Blk 1 с устройством HBTSS – 1,3 миллиона долларов.