Кто выпустит первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой

200-мегапиксельные камеры представили в сентябре, но ни у одного из производителей еще нет смартфонов с этим датчиком. В сети предполагали, что первой будет Xiaomi, которая раньше всех освоила 108 мегапикселей. Однако, судя по всему, другая компания ее опередит.

Информация поступила от авторитетного инсайдера Ice Universe. Ему принадлежит большое количество правдивых сливов информации о смартфонах разных компаний.

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Кто первым выпустит 200-мегапиксельный смартфон

Ранее ожидалось, что первым в мире смартфоном, укомплектованным датчиком ISOCELL HP1 от компании Samsung, станет Xiaomi 12 Ultra.

Однако, по данным источника, первой станет модель под брендом Moto , который сегодня принадлежит Lenovo.

, который сегодня принадлежит Lenovo. Флагман Lenovo на однокристальной платформе Snapdragon 8 Gen 1 ожидается уже в декабре – это будет Moto Edge X.

Представители бренда уже неоднократно намекали на то, что Moto Edge X будет очень особенным смартфоном.

Следующей технологию освоит Xiaomi, а в 2023 году она появится во флагмане Samsung – вероятно, Galaxy S23 Ultra. Последняя традиционно вначале дает другим компаниям возможность опробовать передовые датчики камер, прежде чем оснащать ими свои устройства.

Ранее мы писали о том, что Samsung представила первый в мире датчик камеры на 200 мегапикселей . Такое большое количество пикселей у ISOCELL HP1, естественно, сказалось на размерах – сенсор оказался достаточно габаритным. Isocell НР1 представляет собой 1/1,22-дюймовый датчик размером пикселя 0,64 микрометра. С ним пришла новая технология объединения пикселей ChameleonCell для большего захвата света.

Каких-либо сливов информации о Moto Edge X, к сожалению, нет. Известно лишь, что компания называет его "бесконечно мощным и полным ожиданий".