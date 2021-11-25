Информация поступила от авторитетного инсайдера Ice Universe. Ему принадлежит большое количество правдивых сливов информации о смартфонах разных компаний.

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Кто первым выпустит 200-мегапиксельный смартфон

Ранее ожидалось, что первым в мире смартфоном, укомплектованным датчиком ISOCELL HP1 от компании Samsung, станет Xiaomi 12 Ultra.

Однако, по данным источника, первой станет модель под брендом Moto , который сегодня принадлежит Lenovo.

, который сегодня принадлежит Lenovo. Флагман Lenovo на однокристальной платформе Snapdragon 8 Gen 1 ожидается уже в декабре – это будет Moto Edge X.

Представители бренда уже неоднократно намекали на то, что Moto Edge X будет очень особенным смартфоном.

Следующей технологию освоит Xiaomi, а в 2023 году она появится во флагмане Samsung – вероятно, Galaxy S23 Ultra. Последняя традиционно вначале дает другим компаниям возможность опробовать передовые датчики камер, прежде чем оснащать ими свои устройства.

Ранее мы писали о том, что Samsung представила первый в мире датчик камеры на 200 мегапикселей. Такое большое количество пикселей у ISOCELL HP1, естественно, сказалось на размерах – сенсор оказался достаточно габаритным. Isocell НР1 представляет собой 1/1,22-дюймовый датчик размером пикселя 0,64 микрометра. С ним пришла новая технология объединения пикселей ChameleonCell для большего захвата света.

Каких-либо сливов информации о Moto Edge X, к сожалению, нет. Известно лишь, что компания называет его "бесконечно мощным и полным ожиданий".