Информация поступила от авторитетного инсайдера Ice Universe. Ему принадлежит большое количество правдивых сливов информации о смартфонах разных компаний.
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Кто первым выпустит 200-мегапиксельный смартфон
- Ранее ожидалось, что первым в мире смартфоном, укомплектованным датчиком ISOCELL HP1 от компании Samsung, станет Xiaomi 12 Ultra.
- Однако, по данным источника, первой станет модель под брендом Moto, который сегодня принадлежит Lenovo.
- Флагман Lenovo на однокристальной платформе Snapdragon 8 Gen 1 ожидается уже в декабре – это будет Moto Edge X.
- Представители бренда уже неоднократно намекали на то, что Moto Edge X будет очень особенным смартфоном.
Следующей технологию освоит Xiaomi, а в 2023 году она появится во флагмане Samsung – вероятно, Galaxy S23 Ultra. Последняя традиционно вначале дает другим компаниям возможность опробовать передовые датчики камер, прежде чем оснащать ими свои устройства.
Каких-либо сливов информации о Moto Edge X, к сожалению, нет. Известно лишь, что компания называет его "бесконечно мощным и полным ожиданий".