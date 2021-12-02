Жорж Сера – выдающийся французский художник. Он рисовал техниками пуантилизма и дивизионизма.

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Жорж Сера – выдающийся французский художник

Дудл от Google 2 декабря чествует французского художника Жоржа Сера, изображавшего сцены современной ему парижской жизни с помощью фирменных техник живописи – пуантилизма и дивизионизма .

Инновационные методы Сера также дали начало школе неоимпрессионизма – авангардному направлению XIX века, навсегда изменившему ход современного искусства.

Краткая биография Сера

Жорж Сера родился в богатой семье в Париже во Франции 2 декабря 1859 – 162 года назад. Подготовку в сфере искусства начал еще подростком, престижное образование получил в École des Beaux-Arts в 1878 году.

Академическими традициями, впрочем, Сера увлекался недолго.

По собственной инициативе он погрузился в научные исследования теории цвета и оптической физики, чтобы разработать собственный оригинальный стиль.

И, собственно, разработал и назвал " хромолюминаризмом " (впоследствии этот стиль стал всемирно известен как пуантилизм или дивизионизм).

После многих черновиков и экспериментов в свои 26 лет Сера закончил картину, которую можно было считать шедевром – "Воскресный день на острове Гранд-Жатт".

Именно ее Google показал в дудле в попытке продемонстрировать и технику пуантилиста.

Если смотреть с должного расстояния, картина размером с фреску заставляет наблюдателя воспринимать более 200 тысяч (!) мелких мазков кистью и точек контрастного цвета, которые в псевдохаотическом мерцании сливаются в цельную сцену острова на Сене.



Дудл изображает интересную трансформацию картины Сера в слово "Google" / Фото Google

Источники вдохновения художественных инноваций Жоржа Сера остаются темой для дискуссий, однако свершившийся факт, что этот художник ощутимо повлиял на изобразительную культуру. Его работы вдохновили множество художников в различных дисциплинах, бродвейские мюзиклы и даже создателей кинофильмов.

Подробнее о Сера смотрите в видео от Google: