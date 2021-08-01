Дело в том, что именно в августе 1984 года кенийский антрополог Камойя Кимэу нашел остатки этого скелета на своей родине, у озера Туркана в русле высохшей реки Нариокотоме. Вот поисковик и вспомнил об этом в своем дудле.

К слову Дудл-игры на острове Чемпионов: Google по-особому отметил открытие Олимпиады в Токио

Кто такой Турканский мальчик

Турканский мальчик, Турканский человек, Nariokotome Boy – это все о нем.

Если говорить языком науки, то это находка под номером KNM-WT 15000 из-под озера Туркана в Кении.

Если "человеческим" языком – это скелет юноши, который жил на Земле примерно полтора миллиона лет назад.

Этого парня считают представителем вида Homo ergaster (человек работающий, или, как еще говорят, африканский тип человека прямоходящего – Homo erectus).

Но не будем забивать голову терминами: стоит помнить вот что – Турканский мальчик является одним из наиболее полных из когда-либо найденных скелетов раннего человека!



Турканский мальчик, реконструкция / Фото Neanderthal Museum

Первобытному юноше на момент смерти было примерно 11 – 16 лет. Его рост составлял около 160 сантиметров, а вырасти он мог, как говорят ученые, до 180 с весом до 68 килограммов.

Скелету молодого человека характерны признаки, которых у человека разумного, Homo sapiens, уже не было: низкий лоб, большие надбровные дуги, отсутствие подбородка.

Однако есть в нем и признаки, которых не было у древних гоминидов: большой мозг, длинные руки и ноги, нос не плоский, а уже выступает.



Дудл от Googl 21 августа рассказывает о Турканском мальчике / Фото Google