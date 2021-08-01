Дело в том, что именно в августе 1984 года кенийский антрополог Камойя Кимэу нашел остатки этого скелета на своей родине, у озера Туркана в русле высохшей реки Нариокотоме. Вот поисковик и вспомнил об этом в своем дудле.
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Кто такой Турканский мальчик
Турканский мальчик, Турканский человек, Nariokotome Boy – это все о нем.
- Если говорить языком науки, то это находка под номером KNM-WT 15000 из-под озера Туркана в Кении.
- Если "человеческим" языком – это скелет юноши, который жил на Земле примерно полтора миллиона лет назад.
Этого парня считают представителем вида Homo ergaster (человек работающий, или, как еще говорят, африканский тип человека прямоходящего – Homo erectus).
Турканский мальчик, реконструкция / Фото Neanderthal Museum
Первобытному юноше на момент смерти было примерно 11 – 16 лет. Его рост составлял около 160 сантиметров, а вырасти он мог, как говорят ученые, до 180 с весом до 68 килограммов.
- Скелету молодого человека характерны признаки, которых у человека разумного, Homo sapiens, уже не было: низкий лоб, большие надбровные дуги, отсутствие подбородка.
- Однако есть в нем и признаки, которых не было у древних гоминидов: большой мозг, длинные руки и ноги, нос не плоский, а уже выступает.
Дудл от Googl 21 августа рассказывает о Турканском мальчике / Фото Google
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