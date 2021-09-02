Рудольф Вайгль – польский изобретатель, врач, иммунолог. Именно он сделал первую эффективную вакцину против эпидемического тифа – одной из древнейших и наиболее заразных болезней человечества.

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Рудольф Вайгль: краткая биография

  • Родился Рудольф Стефан Вайгль 2 сентября 1883 в австро-венгерском городе Пшеров (теперь находится на территории Чехии).
  • С детства проявил интерес к биологии, и науки в этой сфере изучал не где-нибудь, а во Львовском университете (в то время – польском).
  • В 1914 году Вайгль стал паразитологом в армии – Войске Польском. А в 1920 его назначили профессором кафедры общей биологии университета Львова.

Вакцина против тифа – то, чем мир обязан Вайглю

  • Уже тогда, в период Первой мировой войны, медики знали, что тиф между людьми передается через вшей. Рудольф Вайгль начал изучать этот процесс в лабораторных условиях.
  • Применив передовые методы исследования, Вайгль выяснил весь процесс инфицирования и размножения смертоносных бактерий. Но на создание вакцины ушли десятилетия.
  • Первый человек получил вакцину против эпидемического тифа в 1936 году. Разработчиком ее был именно Рудольф Вайгль.

Заслуга Вайгля – и тысячи спасенных жизней во время оккупации

  • Во время Второй мировой войны гитлеровская Германия оккупировала Польшу. Под контролем нацистов Рудольф Вайгль был вынужден открыть завод по производству вакцин.
  • Но сделал он это не просто так, а с благородной целью – в тот завод на работу мужчина нанимал соседей, друзей и коллег, которым грозило преследование нацистского режима.
  • Дело в том, что Рудольф Вайгль имел определенную преференцию в глазах оккупантов, поскольку был немцем по происхождению (хотя и считал себя поляком).

Weigl
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Сейчас Рудольфа Вайгля почитают как выдающегося ученого и героя. Его работы отмечены двумя номинациями на Нобелевскую премию.

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