Рудольф Вайгль – польский изобретатель, врач, иммунолог. Именно он сделал первую эффективную вакцину против эпидемического тифа – одной из древнейших и наиболее заразных болезней человечества.

Напомним Google поздравил Украину с началом учебного года

Новый дудл от Google – ко дню рождения Рудольфа Вайгля

Рудольф Вайгль: краткая биография

Родился Рудольф Стефан Вайгль 2 сентября 1883 в австро-венгерском городе Пшеров (теперь находится на территории Чехии).

С детства проявил интерес к биологии, и науки в этой сфере изучал не где-нибудь, а во Львовском университете (в то время – польском).

В 1914 году Вайгль стал паразитологом в армии – Войске Польском. А в 1920 его назначили профессором кафедры общей биологии университета Львова.

Обратите внимание: тогда миллионы людей в Европе страдали от тифа, и талантливый ученый решил найти способ остановить его распространение. Так во Львовском университете и был создан Институт исследования сыпного тифа.

Вакцина против тифа – то, чем мир обязан Вайглю

Уже тогда, в период Первой мировой войны, медики знали, что тиф между людьми передается через вшей. Рудольф Вайгль начал изучать этот процесс в лабораторных условиях.

Применив передовые методы исследования, Вайгль выяснил весь процесс инфицирования и размножения смертоносных бактерий. Но на создание вакцины ушли десятилетия.

Первый человек получил вакцину против эпидемического тифа в 1936 году. Разработчиком ее был именно Рудольф Вайгль.

Заслуга Вайгля – и тысячи спасенных жизней во время оккупации

Во время Второй мировой войны гитлеровская Германия оккупировала Польшу. Под контролем нацистов Рудольф Вайгль был вынужден открыть завод по производству вакцин.

Но сделал он это не просто так, а с благородной целью – в тот завод на работу мужчина нанимал соседей, друзей и коллег, которым грозило преследование нацистского режима.

Дело в том, что Рудольф Вайгль имел определенную преференцию в глазах оккупантов, поскольку был немцем по происхождению (хотя и считал себя поляком).

Следует знать: тогда он спас примерно 5000 человек. Как благодаря работе на заводе, так и благодаря вакцине, которую тайно передавал в гетто и немецкие концлагеря.



Дудл от Google ко дню рождения Рудольфа Вайгля / Фото Google

Сейчас Рудольфа Вайгля почитают как выдающегося ученого и героя. Его работы отмечены двумя номинациями на Нобелевскую премию.