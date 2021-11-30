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Лотфи Заде и его нечеткие множества

Лютфи Алескерзаде – таково настоящее имя ученого – родился в Баку 4 февраля 1921 года. Студенческие годы он провел в США, где учился на аспирантуре в Массачусетском технологическом институте. А впоследствии стал профессором Калифорнийского университета (Беркли).

Первой значительной научной работой Заде стала его диссертация, посвященная вопросам частотного анализа нестационарных цепей. Она принесла ему и первое международное признание.

С тех пор он одно за другим делал разнообразные научные открытия, которые находили признание во всем мире и становились классическими.

В 1959 году профессор переезжает в Калифорнию, где начинает работать на кафедре электротехники Калифорнийского Университета в Беркли.

В это время он издает ряд публикаций, в которых предлагает теории и идеи, которые стали источником многих современных подходов к анализу систем и автоматического управления.

К середине шестидесятых годов Лотфи Заде уже был известным специалистом в области теории систем, теории автоматического управления и их приложений.

Главный труд

В 1965 году в возрасте 44 лет в журнале "Information and Control" ученый публикует главный труд своей жизни — "Нечеткие множества". Эта работа имеет большое историческое значение, она дала толчок новому научному направлению, которое вызвало мощный резонанс во всем мире.

Основная идея заключалась в том, что реальные человеческие рассуждения, опирающиеся на естественный язык, не могут быть описаны в рамках традиционных математических формализмов. Введение нечетких множеств обеспечило основу для развития гибкого подхода к анализу рассуждений и моделирования сложных систем, поведение которых описывается скорее лингвистическими, чем числовыми переменными.

Статья инициировала огромный поток публикаций в области нечеткой математики, которая не исчерпывается до сих пор. Этот труд с момента публикации цитировали почти 100 000 раз.

Теория предложила альтернативу жестким "черно-белым" параметрам традиционной логики и вместо этого позволила установить более неоднозначные или "нечеткие" пределы, которые точнее имитируют то, как люди видят мир. С тех пор эта концепция была применена в огромном диапазоне технологических применений — от системы японской подземки до алгоритмов, которые обеспечивают безопасность автомобилей на дороге.

Профессор является автором более 240 научных статей. Сегодня в разных странах мира выпускается около 25 научных журналов, связанных с теорией нечеткой логики, и публикуются тысячи статей по нечеткой логике.