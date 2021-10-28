Кто такой Кано Дзигоро и почему Google посвятил ему дудл

161 год со дня рождения Кано Дзигоро – 28 октября 2021 года. Именно к этой дате поисковик Google выпустил новый дудл.

Кано Дзигоро называют отцом дзюдо. Этот выдающийся японец создал одно из самых популярных в мире единоборств.

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Google выпустил дудл о Кано Дзигоро: кто это и чем известен

Дудл от Google, выпущенный 28 октября, создала художница Синтия Ченг из Калифорнии. В этот раз дудл состоит из серии анимированных рисунков, посвященных 161 дню рождения выдающегося японца, которого называют отцом дзюдо.

Речь идет о профессоре Кано Дзигоро. Он видел боевое искусство как способ объединить людей, даже когда они бросают друг друга на коврик.

Краткая биография Кано Дзигоро

Он родился в 1860 году в Микаге (ныне – часть Кобе), но в 11 лет переехал в Токио вместе с отцом. Уже в школе его считали вундеркиндом. Однако парень не был физически сильным и выносливым.

и выносливым. Чтобы развить силу, Кано решил изучать боевое искусство джиу-джитсу. Он нашел своего мастера-наставника, когда учился в Токийском университете. Да не абы кого, а бывшего самурая – Фукуду Хатиносуке.

Он нашел своего мастера-наставника, когда учился в Токийском университете. Да не абы кого, а бывшего самурая – Фукуду Хатиносуке. Во время спарринга с джиу-джитсу впервые, собственно, родилось дзюдо. Кано добавил элементы западной борьбы, чтобы положить своего гораздо большего соперника на коврик.

Кано добавил элементы западной борьбы, чтобы положить своего гораздо большего соперника на коврик. Дальше Дзигоро устранил из джиу-джитсу самые опасные приемы, и так создал дзюдо – безопасный вид спорта, основанный на личной философии Кано о максимально эффективном использовании энергии и жизни ради процветания себя и других.

о максимально эффективном использовании энергии и жизни ради процветания себя и других. В 1882 году Кано открыл собственное додзе – тренажерный зал боевых искусств Кодокан дзюдо в Токио, где и продолжал развивать дзюдо много лет. Именно этот год считается началом нового боевого искусства.

к слову, означает "мягкий путь". Собственно этот спорт построен на соответствующих принципах – справедливости, вежливости, безопасности и скромности.

Вот так выглядит дудл о Кано Дзигоро: смотрите фото

К слову, Кано Дзигоро также приветствовал и женщин в этом виде спорта – с 1893 года. А теперь, что приятно, мы имеем и украинскую чемпионку – Дарию Билодид, которая в 2021 году в том же Токио завоевала бронзу Олимпийских игр.

Здесь уместно провести еще одну параллель: именно Кано Дзигори стал первым азиатским членом Международного олимпийского комитета (МОК) в 1909. А в 1960 году МОК утвердил дзюдо как официальный олимпийский вид спорта.