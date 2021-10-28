Кано Дзигоро называют отцом дзюдо. Этот выдающийся японец создал одно из самых популярных в мире единоборств.
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Google выпустил дудл о Кано Дзигоро: кто это и чем известен
Дудл от Google, выпущенный 28 октября, создала художница Синтия Ченг из Калифорнии. В этот раз дудл состоит из серии анимированных рисунков, посвященных 161 дню рождения выдающегося японца, которого называют отцом дзюдо.
Речь идет о профессоре Кано Дзигоро. Он видел боевое искусство как способ объединить людей, даже когда они бросают друг друга на коврик.
Краткая биография Кано Дзигоро
- Он родился в 1860 году в Микаге (ныне – часть Кобе), но в 11 лет переехал в Токио вместе с отцом. Уже в школе его считали вундеркиндом. Однако парень не был физически сильным и выносливым.
- Чтобы развить силу, Кано решил изучать боевое искусство джиу-джитсу. Он нашел своего мастера-наставника, когда учился в Токийском университете. Да не абы кого, а бывшего самурая – Фукуду Хатиносуке.
- Во время спарринга с джиу-джитсу впервые, собственно, родилось дзюдо. Кано добавил элементы западной борьбы, чтобы положить своего гораздо большего соперника на коврик.
- Дальше Дзигоро устранил из джиу-джитсу самые опасные приемы, и так создал дзюдо – безопасный вид спорта, основанный на личной философии Кано о максимально эффективном использовании энергии и жизни ради процветания себя и других.
- В 1882 году Кано открыл собственное додзе – тренажерный зал боевых искусств Кодокан дзюдо в Токио, где и продолжал развивать дзюдо много лет. Именно этот год считается началом нового боевого искусства.
Вот так выглядит дудл о Кано Дзигоро: смотрите фото
К слову, Кано Дзигоро также приветствовал и женщин в этом виде спорта – с 1893 года. А теперь, что приятно, мы имеем и украинскую чемпионку – Дарию Билодид, которая в 2021 году в том же Токио завоевала бронзу Олимпийских игр.
Здесь уместно провести еще одну параллель: именно Кано Дзигори стал первым азиатским членом Международного олимпийского комитета (МОК) в 1909. А в 1960 году МОК утвердил дзюдо как официальный олимпийский вид спорта.