Кано Дзигоро называют отцом дзюдо. Этот выдающийся японец создал одно из самых популярных в мире единоборств.

Также интересно Google поздравил Украину со 150-летием со дня рождения Ивана Поддубного

Google выпустил дудл о Кано Дзигоро: кто это и чем известен

Дудл от Google, выпущенный 28 октября, создала художница Синтия Ченг из Калифорнии. В этот раз дудл состоит из серии анимированных рисунков, посвященных 161 дню рождения выдающегося японца, которого называют отцом дзюдо.

Речь идет о профессоре Кано Дзигоро. Он видел боевое искусство как способ объединить людей, даже когда они бросают друг друга на коврик.

Слово "дзюдо", к слову, означает "мягкий путь". Собственно этот спорт построен на соответствующих принципах – справедливости, вежливости, безопасности и скромности.

Краткая биография Кано Дзигоро

Он родился в 1860 году в Микаге (ныне – часть Кобе), но в 11 лет переехал в Токио вместе с отцом. Уже в школе его считали вундеркиндом. Однако парень не был физически сильным и выносливым.

Чтобы развить силу, Кано решил изучать боевое искусство джиу-джитсу. Он нашел своего мастера-наставника, когда учился в Токийском университете. Да не абы кого, а бывшего самурая – Фукуду Хатиносуке.

Во время спарринга с джиу-джитсу впервые, собственно, родилось дзюдо. Кано добавил элементы западной борьбы, чтобы положить своего гораздо большего соперника на коврик.

Дальше Дзигоро устранил из джиу-джитсу самые опасные приемы, и так создал дзюдо – безопасный вид спорта, основанный на личной философии Кано о максимально эффективном использовании энергии и жизни ради процветания себя и других.

В 1882 году Кано открыл собственное додзе – тренажерный зал боевых искусств Кодокан дзюдо в Токио, где и продолжал развивать дзюдо много лет. Именно этот год считается началом нового боевого искусства.

Вот так выглядит дудл о Кано Дзигоро: смотрите фото

К слову, Кано Дзигоро также приветствовал и женщин в этом виде спорта – с 1893 года. А теперь, что приятно, мы имеем и украинскую чемпионку – Дарию Билодид, которая в 2021 году в том же Токио завоевала бронзу Олимпийских игр .