Кто такой Элиес Кампо: Telegram официально прокомментировал скандальное интервью изданию Wired

Только вчера, 10 февраля, мы писали о материале Wired, в котором журналист издания приводит несколько интервью с действующими и бывшими работниками Telegram. Тогда же оказалось, что один из респондентов солгал.

Источник смог получить официальный комментарий от компании. В нем Telegram официально опровергает причастность Элиеса Кампо к мессенджеру.

Ранее Издание Wired взяло интервью у бывшего топ-менеджера Telegram, а тот оказался мошенником

Что говорят в Telegram

Напомним, изданию Wired Элиес Кампо представился бывшим топ-менеджером Telegram, который якобы хорошо знал основателя компании Павла Дурова и неоднократно с ним разговаривал.

Элиес Кампо никогда не работал в компании Telegram, не говоря уже о том, чтобы возглавлять что-либо. В 2016 году он занимался волонтерской работой, и ему был предоставлен временный адрес электронной почты, который впоследствии был аннулирован. Он никогда не получал никакой денежной компенсации от Telegram и не заключал с нами никаких контрактов. Разговоров с Павлом Дуровым, на которые он ссылается в статье, никогда не было,

– заявили "Коду Дурова" в пресс-службе мессенджера.

Судя по новой публикации источника, в Wired на просьбу о комментарии не ответили. Так же молчит и Элиес Кампо.

Элиес Кампо: что известно