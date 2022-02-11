Кто такой Элиес Кампо: Telegram официально прокомментировал скандальное интервью изданию Wired
Источник:Код Дурова
Только вчера, 10 февраля, мы писали о материале Wired, в котором журналист издания приводит несколько интервью с действующими и бывшими работниками Telegram. Тогда же оказалось, что один из респондентов солгал.
Источник смог получить официальный комментарий от компании. В нем Telegram официально опровергает причастность Элиеса Кампо к мессенджеру.
Ранее Издание Wired взяло интервью у бывшего топ-менеджера Telegram, а тот оказался мошенником
Что говорят в Telegram
Напомним, изданию Wired Элиес Кампо представился бывшим топ-менеджером Telegram, который якобы хорошо знал основателя компании Павла Дурова и неоднократно с ним разговаривал.
Элиес Кампо никогда не работал в компании Telegram, не говоря уже о том, чтобы возглавлять что-либо. В 2016 году он занимался волонтерской работой, и ему был предоставлен временный адрес электронной почты, который впоследствии был аннулирован. Он никогда не получал никакой денежной компенсации от Telegram и не заключал с нами никаких контрактов. Разговоров с Павлом Дуровым, на которые он ссылается в статье, никогда не было,
– заявили "Коду Дурова" в пресс-службе мессенджера.
Судя по новой публикации источника, в Wired на просьбу о комментарии не ответили. Так же молчит и Элиес Кампо.
Элиес Кампо: что известно
- 8 февраля американский журнал Wired выпустил статью, в которой опубликовал интервью с человеком, назвавшим себя "бывшим топ-менеджером Telegram".
- Позже благодаря анонимным источникам, которые фактически заявили то же, что и официальные представители, выяснилось, что он никогда там не работал.
- Кампо – 36-летний испанский инженер, который будто бы раньше работал в WhatsApp, заявил, что якобы познакомился с Павлом Дуровым в 2015 году.
- Предпринимателя он описал как "провидца", который имеет тончайшее видение про свой продукт. Вместе с тем он утверждает, что Дуров выстроил вокруг себя атмосферу таинственности – целый культ личности, который запрещал противоречить мнению босса и требовал обращаться к нему исключительно на "вы". Ближайшее окружение компании, по словам Кампо, смотрит на своего лидера "почти как на божественную фигуру".