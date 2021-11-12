Кто такой Ян Вермеер и почему Google посвятил ему новый дудл

389 лет со дня рождения Яна Вермеера мир отмечает 12 ноября 2021 года. По этому случаю компания Google выпустила в своем поисковике новый поздравительный дудл.

Дудл чествует мастера с мировым именем Йоханнеса (Яна) Вермеера, творившего в эпоху барокко. Его считают одним из величайших художников всех времен в Нидерландах.

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Новый дудл от Google – о Яна Вермеере

В этот день, 12 ноября, в 1995 году в Национальной галерее искусств Вашингтона открыли выставка работ Яна Вермеера. Там смогли собрать 21 из 35 известных его картин. И в этот же день, насколько известно историкам искусства, Вермеера крестили. А вот точная дата рождения его, к сожалению, неизвестна.

Ян Вермеер родился в Делфте в Нидерландах в период расцвета страны в 1632 году. О ранней жизни художника можно разве что догадываться по его ранним мифологическим картинам. Сначала он, очевидно, стремился показывать что-то историческое, но уже в 1650-х годах начал рисовать тонко освещенные интерьеры со сложной символикой.

Именно этот стиль с традиционными голландскими мотивами стал его визитной карточкой. Так Вермеер создал, в частности, известный едва ли не каждому человеку в мире шедевр – "Девушка с жемчужной серьгой" 1665 года. Эту картину сейчас показывают в музее Маурицхейса в Гааге.



Дудл о Яна Вермеере 12 ноября 2021 года / Фото Google

Что показывает дудл о Яне Вермеере:

В его центре – картина "Женщина, которая пишет письмо со служанкой" (1670 – 1671).

Слева – "Аллегория живописи" (1666 – 1668).

А справа – "Девочка, которая читает письмо у открытого окна" (1657 – 1659).

К слову, в последней работе в 1979 году благодаря рентгеновскому снимку обнаружили скрытого Купидона. Как потом оказалось, его почему-то зарисовал другой художник. К счастью, оригинальное изображение удалось восстановить.