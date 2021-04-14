Дата рождения Гутенберга точно неизвестна – это произошло между 1397 и 1400 годами. Однако этот простой немецкий ювелир вошел в мировую историю как выдающийся изобретатель.

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Чествуем Иоганна Гутенберга

О чем рассказывает новый дудл от Google

Пожалуй, ни одна другая историческая фигура не сделала столь важного открытия . Иоганн Гутенберг изобрел первый в мире механический печатный станок подвижного типа.

Революционная на то время (XV век) технология сделала знания, изложенные в книгах, доступными – доступными для простого человека. Именно в честь этого Google выпустил новый дудл.

А поводом стала дата 14 апреля – в этот день 2000 года Музей Гутенберга открыл ретроспективную выставку в честь изобретателя и первопечатника.

Биография Иоганна Гутенберга

Большая часть жизни Гутенберга окутана тайной. Известно, что он родился где-то около 1400 года в Германии в городе Майнц. На жизнь сначала зарабатывал мастером по металлу в ювелирном бизнесе.

Примерно в конце 1430-х, как считают историки, Иоганн начал разрабатывать устройство для печати текста – такой, чтобы был эффективнее переписывания и других сложных технологий печати, известных в то время.

Зачем это было нужно Гутенбергу? Он якобы таким образом хотел подзаработать денег и отдать долги за предыдущий свой бизнес (мужчина неудачно занимался зеркалами).

Гутенберг создал такую машину – на базе модернизированного винного пресса. Эта машина заменила вырезанные вручную деревянные буквенные и графические блоки традиционных печатных приспособлений на литые металлические отдельные буквы – да еще и сменные и подвижные!



Новый дудл от Google – об Иоганне Гутенберге / Фото Google

Настоящая эврика у Гутенберга произошла в 1450-х – тогда ему удалось успешно напечатать "Библию" латиницей. В лучшие времена типография Иоганна выдавала до 3600 страниц в день, начав в Европе масштабное производство книг.

Лишь до XVI века 200 миллионов книг удалось напечатать благодаря изобретению Гутенберга. Можно сказать, именно тогда начала эра массовых коммуникаций и появились такие важные сегодня средства массовой информации.

3 февраля 1468 первопечатник скончался. Известно, что похоронен он в Майнце, но где именно – так и не удалось выяснить. А вот где лежит наследство Гутенберга – хорошо известно: например, в Project Gutenberg можно увидеть 60 тысяч бесплатных книг.

Подробнее о дудле о Гутенберге: смотрите видео