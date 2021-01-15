15 января поисковик Google решил почтить новым дудлом доктора Джеймса Нейсмита. Чем он знаменит? Именно этот человек изобрел мегапопулярную и сегодня игру – баскетбол.

Новый дудл от Googl – о Джеймсе Нейсмите

15 января Google посвятил дудл канадско-американскому педагогу, профессору, врачу и тренеру – доктору Джеймсу Нейсмиту. В 1891 году именно этот человек изобрел баскетбол, пишет 24 канал.

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Первый зафиксированный в истории матч состоялся в декабре, но там еще была немного путаница с правилами. Поэтому уже 15 января следующего – 1892 – года Нейсмит публично объявил о новой игре и опубликовал ее правила.

Это произошло на страницах школьной газеты колледжа в Спрингфилде под названием "Треугольник". Имея скромное начало в гимназии, этот вид спорта перерос в международного гиганта, популярного в 200 странах.



Джеймс Нейсмит – изобретатель баскетбола / Фото wikimedia

Кто такой Джон Нейсмит и как появился баскетбол

Джеймс Нейсмит родился 6 ноября 1861 в Канаде.

Степень бакалавра по физическому воспитанию получил в Университете Макгилла.

В 1890 устроился преподавателем в колледж YMCA в Спрингфилде, штат Массачусетс, США.

Вот там он и разработал, по поручению директората, "игру для помещений, которая могла бы занять студентов во время суровой зимы". При этом совместив американский футбол, футбол и хоккей на траве.



Новый дудл от Google – о баскетболе и его изобретателе / Скриншот

21 декабря 1891 года Нейсмит ввел эту игру в свой класс – сначала с 10 условными правилами, футбольным мячом и командами по 9 человек.

Восприняли ли новый спорт с восторгом? Да нет, скорее со скепсисом. Однако баскетбол развивался, приобретал популярность, и очень быстро.

В 1936 году в Берлине он уже был среди олимпийских видов. Джеймс Нейсмит тогда бросил первый мяч – и так начал первую игру.

Дудл от Google о Нейсмите и баскетболе: смотрите видео

Нейсмит, что интересно, считал баскетбол способом улучшить себя физически и умственно, причем способом для всех! Поэтому неудивительно, что эта игра переросла в глобальное явление вне всяких расовых или гендерных барьеров.