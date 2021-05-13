Дудл от Google 13 мая иллюстрирован художницей из Польши Дикси Леотой. А посвящен он 130-летию со дня рождения другой польской художницы, дизайнера, иллюстратора и сценографа Зофии Стрыеньской.

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Новый дудл от Google – о Зофии Стрыеньской

Ее считают одной из самых сильных художниц в стиле ар-деко первой половины ХХ века. Работы Стрыеньской – смелые и авантюрные, полные художественной выразительности.

Родилась Зофия (тогда еще Любаньськая) 13 мая 1891 в Кракове. Путь в искусстве начала с карикатур на покупателей в магазине своего отца.

Тогда же в ней проявилось уникальное умение замечать и воспроизводить детали. Так очень быстро рисование стало страстью ее жизни.

Однако прогрессу в этой сфере препятствовали устоявшиеся гендерные барьеры : в частности, Мюнхенская академия изящных искусств, обучением в которой грезила девушка, традиционно давала высшее образование мужчинам.

Что сделала Зофия?

Выстригла волосы (налысо!), надела мужскую одежду (своего брата Тадеуша) и пошла туда учиться (по документам того же Тадеуша).

Только через год ее разоблачили (да и то из-за слухов, что "Тадеуш" может быть "гермафродитом"). Так что Зофия вынуждена была вернуться в Краков (просто боялась подставить брата).

Но женщину все это не остановило – она много рисовала, особенно воодушевленная историей своей национальной идентичности, польским фольклором. Это и стало ее визитной карточкой.



Яркий пример творчества Зофии Стрыеньской / Фото MutuAlart

Польша как раз обрела независимость в 1911 году. Поэтому серия сюрреалистических литографий Зофии 1917 года "Bożki Słowiańskie" имела огромный успех:

Ее печатали буквально на всем – начиная с открыток и заканчивая обертками конфет.

К сожалению, личная жизнь художницы сложилось не идеально.



Своего мужа – Кароля Стрыеньского – она любила безумно. И так же безумно ревновала – вполне небезосновательно. В конце концов, пара разошлась. Умерла Зофия в одиночестве, в 1976 году.



Успех художнице принесло вдохновение национальной польской идентичностью / Фото MutuAlart

Взгляд на ее картины вдохновляет меня расти художницей и учиться собственной культуре,

– сказала Леоте, творец дудла о Стрыеньской.

В, собственно, дудле – рисунок, воодушевленный панно "Четыре времени года" с аллегориями месяцев и созданными Стрыеньской изображениями польского села во время жатвы.



Новый дудл от Google – о Зофии Стрыеньской / Фото Google

Больше о дудле и Зофии Стрыеньской – смотрите в видео: