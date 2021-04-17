Басси – автор выдающихся научных трудов XVIII века по механике и гидродинамике. А 17 апреля 1732 в Болонском университете ее утвердили как кандидата на звание доктора наук (уже 12 мая она его получила).

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Лаура Мария Катерина Басси – первая в Европе профессор по физике

Второй закон Ньютона (закон движения – основной закон динамики), если простыми словами, звучит так: ускорение объекта зависит от двух переменных – силы, которая на объект влияет, и массы этого же объекта.

К чему это мы? Дело в том, что сквозь призму этого закона удобно рассмотреть значение итальянской ученой, специалистки в областях анатомии, биологии, а еще и философии с физикой, профессора Лауры Басси.

Родилась Лаура в 1711 (в Болонье, которая тогда была частью Папского государства, а ныне в Италии).

Активный разум ее заметили с детства. Кое-ч ему удавалось научиться официально.

А вот математике, физике и медицине ее учили тайно – в то время эти науки были "зарезервированными" мужчинами.

В 1732 – в возрасте 21 года – женщина собственным примером доказала, что имеет и достаточную силу (ума), и достаточный вес (в науке), чтобы не только ускориться в собственной карьере, но и ускорить научный прогресс.

Итак, 17 апреля 1732 года Лаура Мария Катерина Басси успешно защитила – вдумайтесь – 49 диссертаций. 49. По физике, логике и метафизике. Неудивительно, что именно она стала одной из первых женщин в Европе, которые получили докторскую степень

Лаура Басси / Фото wikimedia

Басси и гендерное равенство

Активная научная работа совсем не помешала Лауре Басси выйти замуж и родить восьмерых детей. Однако она всю жизнь боролась за гендерное равенство в образовании и науке.

Даже несмотря на ее выдающиеся достижения, из-за стереотипов и интриг мужской части научного общества Лауру не допустили в элитный клуб ученых (так называемый "Бенедеттини").

Не позволяли ей и читать лекции студентам – несмотря на статус доктора наук. Чтобы донести знания до желающих, приходилось организовывать такие лекции дома.

Лишь в 1776 Болонская академия наук признала ее профессором (защита диссертаций, напомним, была в 1732). И только тогда Басси стала первой женщиной с официальной преподавательской должностью в европейском университете.

К сожалению, через два года она умерла. Но умерла победительницей.

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