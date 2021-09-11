Кто такая Кристина Пизанская и почему Google посвятил ей дудл
Источник:Google
Новый дудл от Googl увидел свет 11 сентября. В этот день 657 лет назад родилась Кристина Пизанская.
Это итальянка, которая жила при дворе французских королей на рубеже XIV – XV веков. А еще – это феминистская писательница, поэтесса и философ.
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Новый дудл от Google – о Кристине Пизанской
11 сентября 2021 исполнилось 657 лет со дня рождения итальянского писательницы и поэтессы Кристин де Пизан (Кристины Пизанской).
- Она считается первой женщиной в Европе, которая зарабатывала на жизнь только профессиональным сочинительством.
Кристина Пизанская: краткая биография
Кристин де Пизан родилась в Венецианской Республике в 1364. Однако большую часть жизни провела во Франции. Детство, в частности, – в библиотеках при дворе короля Карла V, у которого ее отец служил придворным астрологом.
- С пером и любовью к литературе Кристин начала писать романтические баллады – в 1393 году.
И вдруг ее творчество буквально захватило целый ряд могущественных покровителей (включая и короля Карла VI). В общем де Пизан опубликовала 10 томов поэзии (41 произведение).
Дудл о Кристине Пизанской / Фото Google
Вон "Романтику роз"
В 1400-х годах Кристина Пизанская сыграла решающую роль в одном из первых средневековых литературных дискурсов, известном как "Романтика роз". Женщина осудила отношение к женщинам как к людям второго сорта.
- В 1405 году она написала "Книгу о Граде Женском", которая фактически является предвестницей современного феминизма.
В произведении де Пизан изображала женщин мудрых, женщин-лидеров, чем смело бросила вызов женоненавистничеству и унизительным клише о женщинах, распространенных в культуре Средневековья.
Больше о Кристине Пизанской и дудле в ее честь: смотрите видео
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