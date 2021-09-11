Это итальянка, которая жила при дворе французских королей на рубеже XIV – XV веков. А еще – это феминистская писательница, поэтесса и философ.

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Новый дудл от Google – о Кристине Пизанской

11 сентября 2021 исполнилось 657 лет со дня рождения итальянского писательницы и поэтессы Кристин де Пизан (Кристины Пизанской).

Она считается первой женщиной в Европе, которая зарабатывала на жизнь только профессиональным сочинительством.

Кристина Пизанская: краткая биография

Кристин де Пизан родилась в Венецианской Республике в 1364. Однако большую часть жизни провела во Франции. Детство, в частности, – в библиотеках при дворе короля Карла V, у которого ее отец служил придворным астрологом.

С пером и любовью к литературе Кристин начала писать романтические баллады – в 1393 году.

И вдруг ее творчество буквально захватило целый ряд могущественных покровителей (включая и короля Карла VI). В общем де Пизан опубликовала 10 томов поэзии (41 произведение).



Дудл о Кристине Пизанской / Фото Google

Вон "Романтику роз"

В 1400-х годах Кристина Пизанская сыграла решающую роль в одном из первых средневековых литературных дискурсов, известном как "Романтика роз". Женщина осудила отношение к женщинам как к людям второго сорта.

В 1405 году она написала "Книгу о Граде Женском", которая фактически является предвестницей современного феминизма.

В произведении де Пизан изображала женщин мудрых, женщин-лидеров, чем смело бросила вызов женоненавистничеству и унизительным клише о женщинах, распространенных в культуре Средневековья.

Больше о Кристине Пизанской и дудле в ее честь: смотрите видео