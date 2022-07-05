Обидное заявление о всей серии смартфонов Xiaomi 12S означает, что новинку получат не все

Xiaomi представила 4 июля новую серию смартфонов 12S, а на следующий день появились комментарии компании для СМИ, которые разочаруют большинство пользователей, ожидавших новинки с камерами Leica. Проще сказать, кто их получит, чем наоборот.

Как пишет источник, для тех, кто уже успел бросить глаз на разрекламированные камеры 12S Ultra и мощность всех трех новинок, есть плохая новость: вся серия предназначена исключительно для Китая. Как бы странно это ни выглядело, такая ситуация не нова, ведь далеко не все модели смартфонов Xiaomi добираются до международного рынка.

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Что известно

Xiaomi предложит серию Mi 12S исключительно для материкового Китая,

– так звучит официальный ответ компании для журналистов Android Authority.

Вместе с тем в компании отметили, что сотрудничество с Leica не ограничивается этой серией, и впоследствии оно расширится до глобальных продуктов. Таким образом, можно предположить, что первыми глобальными смартфонами Xiaomi с камерами Leica станут представители серии Xiaomi 13.

Вероятно, смартфоны можно будет купить в одном из китайских интернет-магазинов, однако они будут лишены глобальной прошивки, а также могут не работать с некоторыми типами сетей, не совпадающих с китайскими.