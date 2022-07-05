Как пишет источник, для тех, кто уже успел бросить глаз на разрекламированные камеры 12S Ultra и мощность всех трех новинок, есть плохая новость: вся серия предназначена исключительно для Китая. Как бы странно это ни выглядело, такая ситуация не нова, ведь далеко не все модели смартфонов Xiaomi добираются до международного рынка.

Интересно Xiaomi 12S Ultra с гигантским блоком камер Leica официально представлен: что интересного

Что известно

Xiaomi предложит серию Mi 12S исключительно для материкового Китая,

– так звучит официальный ответ компании для журналистов Android Authority.

Вместе с тем в компании отметили, что сотрудничество с Leica не ограничивается этой серией, и впоследствии оно расширится до глобальных продуктов. Таким образом, можно предположить, что первыми глобальными смартфонами Xiaomi с камерами Leica станут представители серии Xiaomi 13.

Вероятно, смартфоны можно будет купить в одном из китайских интернет-магазинов, однако они будут лишены глобальной прошивки, а также могут не работать с некоторыми типами сетей, не совпадающих с китайскими.

Напомним, вчера, 4 июля, были представлены три новых смартфона Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra. Последний – флагман – получил новый большой датчик изображения Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм разрешением 50 мегапикселей. Кроме того компания выпустит обновленную версию Xiaomi 12 Pro – она будет работать на процессоре Mediatek Dimensity 9000+, а не Snapdragon 8 Plus Gen 1.