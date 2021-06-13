Большинство людей уверены, что египетские пирамиды строили руками рабов. Ведь каким еще образом можно было построить такие гигантские сооружения в древнем мире? Но это не так. Добытая историками и археологами информация утверждает, что пирамиды строились руками наемных работников, а не рабов.

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Пирамида Джосера – древнейшая египетская пирамида / Фото Wikipedia

Откуда нам известно, кто строил пирамиды Египта

Одним из древнейших упоминаний, проливающим свет на строительство пирамид, является "История" Геродота. Свои знания древний историк черпал от египетских жрецов.

Одни были обязаны перетаскивать к Нилу огромные глыбы камней из каменоломен в Аравийских горах, а другим было приказано тащить их дальше, до так называемых Ливийских гор... Сто тысяч людей выполняли эту работу непрерывно, сменяясь каждые три месяца. Десять лет пришлось измученному народу строить дорогу, по которой тащили эти каменные глыбы... Сооружение же самой пирамиды продолжалось двадцать лет,

– писал Геродот во второй книге "Истории".

Греческий историк ни разу не употребляет слово "раб", когда говорит о строительстве. Вместо этого постоянно фигурируют слова "население", "египтяне", "люди".

И все же Геродот жил через века после постройки последней пирамиды.

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Папирус Мерера – дневник египетского чиновника, которому 4 500 лет / Фото Ancient-Origins

Археологические свидетельства

Между Саккарой и Каиром археологи раскопали многочисленные древнеегипетские захоронения. Там хоронили жен царей, вельмож, чиновников и, как оказалось, рабочих, строивших пирамиды. Все они похоронены согласно египетской традиции. Рабов там не было.

Исследование показало, что многие люди, похороненные в "городе мертвых", при жизни занимались тяжелым физическим трудом. Учитывая, что захоронения находятся неподалеку пирамид, ученые пришли к выводу, что это и есть строители.

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Кроме того, возле пирамид раскопали целый городок, где, вероятно жили работники. Там нашли многочисленные кости животных и сосуды для зерна, что свидетельствует о хорошем рационе. Также раскопали что-то вроде древнеегипетского общежития, в котором жили работники. С рабами никто бы так хорошо не обращался.

Не следует забывать и о том, что одновременно пирамиду могло строить до 30 тысяч человек, которые каждые три месяца менялись, если верить Геродоту. Если бы они были рабами, то сколько бы понадобилось охране, чтобы контролировать процесс?

Кроме того, события происходили в древности – чтобы добыть такое количество рабов, пришлось бы опустошить все вокруг.

А еще в пирамиде Хуфу, которую также называют пирамидой Хеопса, нашли древнеегипетское граффити, которое вряд ли могли оставить рабы. Прямо у погребальной камеры фараона Хеопса написано: "Друзья бригады Хуфу".