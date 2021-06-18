Windows 11 можно получить бесплатно, однако есть важное условие

Новая Windows 11 будет выпущена в качестве бесплатного обновления для владельцев лицензионных версий Windows 10. Но, похоже, возможность бесплатно обновиться до системы нового поколения будет и у пользователей старых систем Microsoft, включая Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.
Намек на это был обнаружен в файле Pkeyconfig в ранней сборке Windows 11. В нем присутствуют данные об активации операционной системы.
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Содержание файла указывает на то, что для владельцев лицензий старых операционок от Microsoft тоже будет доступна возможность обновления до последней версии ОС с помощью официальных инструментов Media Creation Tool или Update Assistant.
Какие операционные системы обновятся до Windows 11 бесплатно:
- Windows 7;
- Windows 8;
- Windows 8.1;
- и Windows 10.
Впрочем, скорее всего, редмондской гигант продолжит практику предоставления бесплатных обновлений до последней версии ОС, принятую еще после выхода Windows 10.
Напомним, что поддержка Windows 7 была официально прекращена в прошлом году. Платную поддержку для корпоративных пользователей этой версии операционной системы компания продлила до 2023 года.
Когда презентуют Windows 11
Microsoft, вероятно, подтвердит или опровергнет информацию о бесплатных обновлениях до Windows 11 на презентации, которая состоится 24 июня. В рамках этого мероприятия разработчики расскажут много подробностей о новой версии Windows.