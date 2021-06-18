Windows 11 можно получить бесплатно, однако есть важное условие

Новая Windows 11 будет выпущена в качестве бесплатного обновления для владельцев лицензионных версий Windows 10. Но, похоже, возможность бесплатно обновиться до системы нового поколения будет и у пользователей старых систем Microsoft, включая Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

Намек на это был обнаружен в файле Pkeyconfig в ранней сборке Windows 11. В нем присутствуют данные об активации операционной системы.

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Содержание файла указывает на то, что для владельцев лицензий старых операционок от Microsoft тоже будет доступна возможность обновления до последней версии ОС с помощью официальных инструментов Media Creation Tool или Update Assistant.

Какие операционные системы обновятся до Windows 11 бесплатно:

Windows 7;

Windows 8;

Windows 8.1;

и Windows 10.

Говорится об очень раннем сборнике Windows 11, в котором, как известно, осталось много всего от текущей Windows 10. Поэтому не исключена вероятность, что ближе к официальному релизу Windows 11 компания Microsoft может сильно изменить.

Впрочем, скорее всего, редмондской гигант продолжит практику предоставления бесплатных обновлений до последней версии ОС, принятую еще после выхода Windows 10.

Напомним, что поддержка Windows 7 была официально прекращена в прошлом году. Платную поддержку для корпоративных пользователей этой версии операционной системы компания продлила до 2023 года.

Когда презентуют Windows 11

Microsoft, вероятно, подтвердит или опровергнет информацию о бесплатных обновлениях до Windows 11 на презентации, которая состоится 24 июня. В рамках этого мероприятия разработчики расскажут много подробностей о новой версии Windows.