Нападение на фабрику Tesla в Германии: что происходит и кто виноват

В ночь с 25 на 26 мая на стройплощадке Gigafactory Berlin произошел пожар. Как стало известно, вину на себя взяла группа саботажников, которые руководствовались политическими мотивами.

Строительство новой фабрики Tesla под Берлином и ранее сталкивалось с противодействием, но теперь конфликт перешел на новый уровень. Во время пожара загорелись кабели электропередач. Их облили горючим.

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Кто и почему совершил поджог

Немецкий канал RBB24 рассказал, что ночью в среду на месте будущей Gigafactory Berlin загорелись кабели, лежащие на земле. Затем огонь перекинулся на деревья по соседству. По предварительным данным полиции, действовали несколько нарушителей, которые повредили кабели и облили их горючей жидкостью.



Место пожара находится всего в 500 метрах от завода / Фото TNN

Подозреваемых пока нет, но в соцсетях распространили заявление с признанием вины от имени так называемой "Группы Вулкан" (Vulkangruppe). В письме они сообщают, что целью этой акции была именно компания Tesla.

В ночь с 25 на 26 мая 2021 года мы прервали подачу электроэнергии на строительной площадке Tesla Gigafactory в Грюнхайде под Берлином, подожгли шесть высоковольтных кабелей, проложенных над землей. Tesla не является ни зеленой, ни экологической, ни социальной. Наш огонь выступает против лжи зеленых автомобилей,

– говорится в заявлении.

Энергокомпания, владеющая кабелями, уже сообщила, что атака активистов не помешала строительству фабрики. Пожар не привел к отключению электроэнергии, пишет Electrek.

Gigafactory Berlin – важный элемент экспансии компании на автомобильный рынок Европы и, особенно, для продвижения Model Y и нового поколения электромобилей. Против строительства на этом месте выступали защитники окружающей среды, мотивируя это тем, что вырубка леса под стройплощадку вредит местным животным.