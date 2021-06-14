Переписывая историю: кто на самом деле открыл Антарктиду

Наиболее известна история об Антарктиде – это соревнование между Робертом Скоттом и Руалем Амундсенем, каждый из которых хотел быть первым на Южном полюсе. Но мало кто знает о том, кто на самом деле открыл эти холодные земли.

Из уроков истории нам известно, что континент Антарктида был открыт российскими исследователями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым в 1820 году. Через несколько дней после них берегов Антарктиды достиг британский исследователь Эдвард Брансфилд. Но в новом исследовании, проведенном новозеландскими учеными утверждается, что человек увидел берег холодного континента задолго до россиян.

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Экспансия полинезийцев / Фото Wikipedia

Кто на самом деле открыл Антарктиду

В новом исследовании утверждают, что полинезийцы путешествовали в Антарктиду за много веков до ее "официального" открытия в 1820 году. Возможно, что первое путешествие произошло еще в 7 веке нашей эры.

Полинезийские мореплаватели считаются одними из самых умелых моряков в истории. Они преодолевали огромные расстояния между островами Тихого океана на своих двухкорпусных каноэ.

Некоторые ученые считают, что они могли даже пересечь Тихий океан и доплыть до Южной Америки. Но по состоянию на июнь 2021 года это не подтверждено никакими археологическими находками.

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Почему ученые считают, что полинезийцы плавали в Антарктиду

Новозеландские исследователи изучили "серую литературу". Это устные воспоминания, легенды и рассказы, исторические произведения искусства коренных народов и неакадемические источники. Ученые искали связь между Антарктидой и полинезийцами.

В ходе исследования были выявлены легенды о "туманных местах", где "нет солнца" – возможно, речь идет о полярной ночи. Также были найдені упоминания о больших белые вершины "без растительности", которые напоминает айсберги.

В исследовании говорится, что резьба и ткачество маори также подтверждают свидетельства ранних исследований Антарктики.

Также в рассказах о мореплавателе Hui Te Rangiora упоминаются слово "Te tai-uka-a-pia", что означает "замерзший океан".

Упоминаются в легенде и другие детали. Например, упоминается "женщина, живущая в этих водах", а ее волосы "колышется на волнах". Здесь, считают ученые, речь идет о бычьих водорослях.

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Полинезийские рассказы о путешествиях между островами содержат в себе и рассказы о путешествии в воды Антарктики Hui Te Rangiora (также известного как Ūi Te Rangiora) и его команды на корабле Te Ivi o Atea, вероятно, в начале седьмого века. В некоторых рассказах Hui Te Rangiora и его команда продолжали путь на юг. Далеко на юг,

– говорится в исследовании.