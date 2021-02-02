Samsung представил линейку смартфонов Galaxy S21. Еще до официального старта продаж новинку начали получать блогеры, которые активно проводили над смартфонами "эксперименты”. Один из них – тест на прочность, в котором Galaxy S21 Ultra сошелся с iPhone 12 Pro Max.

Источник: YouTube EverythingApplePro EAP

Испытания блогер проводил в несколько этапов. Интересно, что существенным стало отличие лишь в третьем испытании – при падении с высоты около 3 метров.

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Кто крепче

Первые проблемы у Galaxy S21 Ultra проявились ранее. После падения на тыльную сторону. В то же время iPhone 12 Pro Max пережил падение на экран. А стекло у Samsung Galaxy S21 Ultra треснуло. Очевидно, что покрытие Ceramic Shield (которое есть у iPhone) оказалось прочнее Gorilla Glass Victus.

А вот в падении на заднюю панель iPhone 12 Pro Max дал трещины, при этом Samsung Galaxy S21 Ultra остался почти невредимым. Единственное, что из блока камеры смартфона вылетела оптика телеобъектива.

Но в итоге, блогер советует оба смартфона носить в защитных чехлах.

Напомним, Galaxy S21 Ultra пока не поступил в продажу в Украине. Его можно только предзаказать по цене 37 тысяч гривен.

В то же время iPhone 12 Pro Max на украинском рынке стоит 41 999 гривен.