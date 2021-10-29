Так называемая "монобровь", как ее прозвали сами пользователи, дебютировала в iPhone X и с тех пор не дает покоя критикам продукции Apple. И если в смартфонах она уже начинает отходить в прошлое, то в ноутбуках только входит в моду.

Интересно Apple представила обновленные MacBook Pro

Проблемы выреза

Пользователь Twitter Квинн Нельсон опубликовал несколько видео, в которых показал неприятную особенность выреза в его MacBook Pro. Дело в том, что он перекрывает собой часть интерфейса, не позволяя увидеть под собой элементы меню. Операционная система просто игнорирует отсутствие в этом месте экрана.

В роликах Нельсон на повышенных тонах показывает, что список пунктов меню на статус-баре macOS слишком длинный и частично скрывается под вырезом. Просмотреть эти кнопки не так просто – macOS не позволяет быстро опустить статус-бар ниже. Единственный способ видеть необходимые элементы верхнего меню – сортировать их вручную с зажатой клавишей cmd после каждого перезапуска MacBook. Кроме того, вырез и лента меню даже не совпадают по высоте, создавая дисбаланс в интерфейсе.

"Кто это спроектировал?" – спрашивает автор в своем твите.

Стоит упомянуть, на презентации Apple утверждала, что вырез не будет мешать работе ни в каких сценариях, поскольку в macOS эта особенность уже предусмотрена и на ее месте нет и не будет никаких элементов системы. Очевидно, это не так.

Что с этим делать

Компания пока не прокомментировала эту проблему и не понятно, когда будет ее исправлять. Очевидно, что в одном из следующих обновлений разработчики, скорее всего, на программном уровне заставят статус-бар учитывать вырез и подвигать вправо элементы меню.

Однако пока этого не произошло, единственным решением может стать специальная программа, которую Apple выпустила для пользователей, которые не любят этот элемент дизайна. Небольшая утилита скрывает физический вырез благодаря черным полосам по всем краям экрана. Фактически она отключает некоторые области, увеличивая рамки и масштабируя полезную площадь дисплея. Вот как это работает:



Программа скрывает вырез на экране MacBook Pro / Фото The Verge

Однако такое решение выглядит странным. Ведь одной из ключевых особенностей экрана, на которые компания обращала внимание, являются тонкие рамки. Уменьшить их толщину позволило именно наличие выреза. Поэтому покупка недешевого MacBook Pro с тонкими рамками ради того, чтобы потом снова сделать их широкими из-за проблем с "монобровью", выглядит крайне странно.