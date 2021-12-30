Американцы планируют вернуться на Луну в рамках программы "Артемида". Наряду с этим, на Луну собираются и китайцы, которые, вероятно, смогут осуществить высадку в 2028 – 2030 годах. О планах высадки заявляла даже Россия, хотя это больше похоже на пиар-ход, ведь самостоятельно страна, очевидно, не способна на такую миссию.

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Первый неамериканец на Луне

Пилотируемая высадка в пределах "Артемиды" состоится примерно в 2025 – 2026 годах. К этим срокам следует относиться осторожно, ведь постоянно происходят перенос и другие задержки. США не спешит, ведь "лунные гонки", как это было в 60-х годах предыдущего века, – отсутствуют. Но, однозначно, NASA опередит Китай на Луне. А это значит, что первым неамериканцем на поверхности Луны может стать кто-то из партнеров NASA по программе "Артемида".

О планах "стать первыми неамериканцами на Луне" объявила Япония, которая является давним и надежным партнером США в космосе. Напомним, что недавно в "Стране восходящего солнца" объявили о новом наборе астронавтов. Поэтому, вполне вероятно, что именно кто-то из "новичков" станет первым японцем, который высадится на поверхности нашего спутника.

И все же не следует забывать, что намерение – это одно, а реальность может быть совсем другой. У NASA есть и другие давние и надежные партнеры, которые, вероятно, тоже будут претендовать на своеобразное "первенство": Канада и европейские страны в лице Европейского космического агентства (ESA). Так, например, Канада смогла "забронировать места" для своего астронавта в миссии Artemis II – тогда космический корабль осуществит пилотируемый облет спутника.