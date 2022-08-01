Обломок космического корабля SpaceX упал на овечью ферму в Австралии

Пастух из Нового Южного Уэльса, Австралия, обнаружил в своем хлеву упавший с неба странный объект. Эксперты предполагают, что это может быть выброшенный кусок, принадлежавший когда-то космическому кораблю SpaceX Dragon.

Эта ситуация весьма интересна и с учетом недавнего исследования, о котором на прошлой неделе писали мировые СМИ, в том числе и 24 канал. В нем канадские ученые проверили вероятность смерти от обломков падающей из космоса ракеты.

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Возвращение на Землю

Обнаружена конструкция в длину почти два с половиной метра. Ее соотносят с запущенным в 2020 году космическим кораблем Dragon, но в SpaceX еще не подтвердили эти данные.

Я только что вернулся из Далгетти, штат Новый Южный Уэльс. Я был занят подтверждением того, что части капсулы SpaceX Crew-1 Trunk врезались в несколько отрядов в сельской местности Нового Уэльса.

– написал в Twitter Брэд Такер, научный сотрудник Австралийского национального университета.

Обычно такие предметы как этот сгорают в атмосфере, но большие куски могут все же добраться до поверхности. Ребекка Аллен из Суинбернского технологического университета говорит, что ситуация вызывает беспокойство и показывает, что отслеживать мусор очень важно, ведь мы часто слышим, что космический мусор сталкивается с твердой землей, а не с океаном, как обычно это планируется.

Брэд Такер подчеркнул обугливание австралийских обломков, чего можно ожидать от повторного входа в атмосферу. По его словам, это часть негерметичного блока космического корабля и она является потенциально самым большим куском космического мусора, когда-либо зарегистрированным в Австралии с 1979 года.



Это изображение показывает вероятную секцию корабля, часть которой попала на ферму / Фото Futurism

Владелец фермы Мик Майнерс рассказывает, что лично не слышал и не видел момента падения, однако его дочери заявляют, что это было "очень громко".

Если бы он упал на ваш дом, это создало бы ужасный беспорядок,

– говорит Майнерс.

Судя по всему, ни одна овца в инциденте не пострадала, ведь издание не упоминает о потерях среди них.