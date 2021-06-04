Готовая инфраструктура для посадки аэротакси

Многоэтажные парковочные площадки являются идеальным решением для вертипортов. Они расположены в относительной доступности от центров скопления граждан и практически обеспечены необходимой инфраструктурой для аэротакси.

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Такие площадки имеют несколько безусловных преимуществ:

конструкции имеют значительный запас прочности, что позволяет осуществить посадку вертипортов;

площадки снабжены лифтами;

они начинают оснащаться зарядками для электромобилей, а поэтому имеют мощные силовые электрические каналы, что крайне пригодится для зарядки аккумуляторов аэротакси.

Проблемой на ранних этапах развертывания услуг аэротакси станет разрешение от надзорных органов, поскольку летать и приземляться придется над густозаселенными районами.

Отметим, что сама идея воспользоваться уже готовой инфраструктурой многоэтажных парковочных площадок для организации вертипортів очень удачна и имеет все шансы на полноценную реализацию.

Аэротакси Joby Aviation

Пятиместные аэротакси Joby Aviation способны будут перевозить граждан на расстояние от 8 до 240 километров со скоростью до 320 км/ч. Приобретение компанией Joby Aviation аналогичного по назначению подразделения Uber Elevate предоставило разработчикам приложение по сквозному управлению поездками от такси до перелета и опять до поездки на наземной машине до пункта назначения. Безусловно, передвижение по городу в ряде случаев станет быстрее и удобнее, хотя цена вопроса длительное время будет достаточно высокой.



Вертипорт Joby Aviation / Фото Joby Aviation

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В то же время аэротакси будут значительно дешевле и тише обычных вертолетов. Это обещает со временем сделать новый вид воздушного электрического транспорта настолько массовым явлением, что ему понадобятся крыши всех парковочных площадок в городе и не только.