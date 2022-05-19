Крыша из солнечных батарей и система повторного использования воды: Google открыл новый кампус

Компания Google построила для себя новый кампус, в котором современные технологии обеспечивают лучшую экологичность не только на этапе создания, но и во время эксплуатации. Называется он Bay View.

Новый офис уже открылся для сотрудников в Сан-Франциско. Компания строила его целых пять лет.

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Все для экологии

Сообщается, что компания впервые полностью разработала проект, дизайн пространства и с нуля построила здание.

Перед началом планирования среди сотрудников провели опрос о наиболее удобном рабочем месте и на основе их пожеланий архитекторы объединили на одном уровне пространства для командной и индивидуальной работы. Как пишут в блоге, предпочтение отдали именно опыту людей в здании, а не внешнему виду.

В кампусе используются принципы "биофильного дизайна". С каждого рабочего места есть вид на улицу, внутри много зеленых растений, а на окнах – автоматические шторы, которые открываются и закрываются в зависимости от погоды и времени суток.

Внутри здания работают две кухни и семь кафе. Там не применяется газ, а только электричество.

Google впервые сам построил кампус / Фото Google

Солнечные батареи на крыше и ветряные станции будут снабжать здание электричеством 90 процентов времени.

Все потребности в непитьевой воде удовлетворяются за счет генерируемой в кампусе жидкости или возле него. Пруды собирают дождевую воду круглый год, сточные воды проходят через систему очистки для смыва в туалетах и ​​полива растений.

Система вентиляции использует 100 процентов наружного воздуха (по данным компании, обычные системы – около 20-30 процентов).

Для строительства и отделки использовались материалы без токсичных веществ. Проверили все – начиная от ковров, плитки, красок, труб, фанеры и мебели.

Кампус нагревается и охлаждается с помощью геотермальных свай. Компания отмечает, что их геотермальная установка является самой большой в Северной Америке. Огромная система геообмена интегрирована в структуру, уменьшая количество воды, обычно используемой для охлаждения, на 90 процентов — это равно пяти миллионам галлонов воды в год.

Смотрите как выглядит новый кампус Google: видео

Во дворах Bay View разместили произведения искусства местных художников по программе Google Artist In Residence. Иллюстрация касается экологии района залива и помогает ориентироваться в здании. А рядом находятся ивовые рощи.

Сейчас компания завершает строительство еще одного кампуса под названием Charleston East.