Новый дизайн для карт уже доступен в приложении monobank. Обновлять его не нужно.

Интересно Исторический момент: все что известно о "хлопке" на Крымском мосту

Как установить

Чтобы воспользоваться новым дизайном, зайдите в приложение monobank и выберите нужную вам карту.

В блоке настроек ниже найдите пункт "Разом до перемоги. Патріотичні скіни для Google Pay".

Требуемый вам скин находится в первом блоке снизу. Выберите его.

Щелкните сохранить.

Если раньше вы не добавляли дизайны для карт и не пользовались ими для бесконтактных оплат, то система предложит добавить карту в Google Pay. Эта процедура занимает не больше нескольких минут.



Новый скин в monobank / Фото 24 канала

Обратите внимание, что дизайн карты изменится не в самом приложении. Его вы сможете видеть в момент бесконтактной оплаты в магазинах на экране вашего смартфона.

Напомним, 8 октября раздался взрыв на Крымском мосту. Автомобильное и железнодорожное полотно ощутимо повреждено. Часть моста полностью обрушилась в воду. Движение в обоих направлениях перекрыто. Оккупационные "власти" называют это "аварией" и "ЧП" и анонсируют открытие паромной переправы. Тем временем на заправках Крыма паника – в длинных очередях стоят десятки автомобилей, ожидая бензина.