Крупномасштабные структуры Вселенной вращаются: исследование

Крупномасштабная структура Вселенной – это загадочная сторона космологии. Такие структуры достигают размеров многих мегапарсек. Ученые обнаружили, что даже они вращаются вокруг оси.

Речь идет о галактических нитях, которые также называются филаментами. Это гигантские нитевидные образования, средний размер которых может составлять до 260 миллионов световых лет. Формируются они из сети темной материи, на которой словно нанизаны объекты из обыкновенной барионной материи. Авторы статьи утверждают, что эти филаменты тоже вращаются в пространстве, как и галактики, звезды, или звездные системы.

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Крупномасштабная структура Вселенной / Фото New Atlas

Подробнее об исследовании

Исследование провела команда из Потсдамского астрофизического института Лейбница. Их исследование показывает, что вращение происходит на самых больших космологических масштабах.

Ученые использовали имеющуюся информацию по тысячам галактик. Было локализовано положение некоторых из этих галактик на разных участках филаментов. Затем, их спектр проанализировали и определили данные о движении каждой галактики, используя эффект Доплера.

Исследование показало, что галактики разделяются на две группы, которые демонстрируют красное или синее смещение. То есть, это дает понять, движутся они от нас, или в нашу сторону. Также эти две группы находят на двух разных сторонах галактической нити.

Поэтому, это сказало ученым о том, что галактики, находясь на разных сторонах филаментов, вращаются как целое.