"Самая сложная миссия в истории"

Ученые отмечают, что это будет самая сложная в истории миссия такого рода, поскольку размер зеркала телескопа составляет 2,5 метра. При этом очень важно обеспечить точность сохранения им параболической формы. Учитывая толчки при полете этот показатель должен составлять 0,0001 дюйма.

Не пропустите Спутником CAPSTONE не выходит на связь – у NASA ищут причины

Я думаю, что это, вероятно, самый сложный телескоп, созданный для высотных полетов на воздушном шаре. У нас были технические характеристики, аналогичные космическим телескопам, но с более ограниченным бюджетом, графиком подготовки и массой. Нам пришлось соединить технологии наземных телескопов, ведущих наблюдения на аналогичных длинах волн, с передовыми технологиями производства, используемыми для профессиональных гоночных парусных лодок. Это достаточно уникально,

– рассказал Хосе Сайлес, руководитель проекта ASTHROS.

Чтобы реализовать эту задачу, NASA обратилось к итальянской компании Media Lario, специализирующейся на разработке сложной оптики. В рамках проекта специалисты сконструировали самое большое зеркало из панелей легкого алюминия и позолоченного никеля. Затем это зеркало установили на подставку из углеродного композита, обеспечивающего высокую прочность при небольшом весе.

Телескоп ASTHROS

Фото NASA/JPL-Caltech

Что будет делать телескоп в стратосфере

Когда аппарат будет выведен в небо над Антарктидой, зеркало начнет отражать слабый свет в дальнем инфракрасном диапазоне. Это позволит ASTHROS смотреть на области звездообразования в Млечном пути, создавать звездные карты в высоком разрешении, отслеживать распределение и движение газов, а также сравнивать их с состоянием других галактик.

Читайте на сайте Астрономы открыли новый тип звездных систем, чем они интересны

Уже скоро NASA займется установкой оборудования на воздушный шар, после чего проведет серию предполетных испытаний. Полноценный старт миссии ASTHROS назначен на декабрь следующего года.

Миссия астрофизического стратосферного телескопа для наблюдений с высоким спектральным разрешением в субмиллиметровом диапазоне длин волн (ASTHROS), возглавляемая NASA, обещает стать крупнейшим и одним из самых производительных проектов в этой области.