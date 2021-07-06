В Китае построили крупнейший в мире планетарий: известна дата открытия

По сообщениям источников в сети, крупнейший в мире планетарий официально начнет работать 18 июля в китайском Шанхае. Комплекс разделен на несколько частей и будет содержать выставочные залы.

Что известно о крупнейшем в мире планетарии

Строительство этого комплекса, расположенного в районе Пудун, началось в ноябре 2016 года. Главное здание занимает более 38 тысяч м2, а вместе с прилегающими сооружениями площадь комплекса примерно равна 58,6 тысячи м2.

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Перед официальным открытием планетарий на несколько дней станет доступен для журналистов и экспертов, которые смогут осмотреть его и проверить работоспособность до прихода первых посетителей.

Строительство шанхайского планетария: смотрите видео

Чем особенный китайский планетарий

Известно, что в состав комплекса помимо основного здания входят несколько второстепенных зданий, среди которых исследовательский центр и две обсерватории. В выставочном павильоне посетители смогут увидеть:

осколки десятков метеоритов;

артефакты с Луны и Марса;

и куски астероида Веста.

В коллекции представлены оригинальные работы Ньютона, Галилея, Коперника и других ученых.



Шанхайский планетарий откроют для посетителей 18 июля / Рендер

На базе планетария будут организовываться образовательные программы с использованием передовых технологий, таких как визуализация данных, дополненная реальность, искусственный интеллект и прочее.

Главное здание сформировано из трех отдельных зданий, напоминающие небесные тела, которые вместе образуют гигантский астрономический инструмент для отслеживания времени на основании изменения света и тени.