В Китае построили крупнейший в мире планетарий: известна дата открытия
Источник:24 канал
По сообщениям источников в сети, крупнейший в мире планетарий официально начнет работать 18 июля в китайском Шанхае. Комплекс разделен на несколько частей и будет содержать выставочные залы.
Что известно о крупнейшем в мире планетарии
Строительство этого комплекса, расположенного в районе Пудун, началось в ноябре 2016 года. Главное здание занимает более 38 тысяч м2, а вместе с прилегающими сооружениями площадь комплекса примерно равна 58,6 тысячи м2.
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Перед официальным открытием планетарий на несколько дней станет доступен для журналистов и экспертов, которые смогут осмотреть его и проверить работоспособность до прихода первых посетителей.
Строительство шанхайского планетария: смотрите видео
Чем особенный китайский планетарий
Известно, что в состав комплекса помимо основного здания входят несколько второстепенных зданий, среди которых исследовательский центр и две обсерватории. В выставочном павильоне посетители смогут увидеть:
- осколки десятков метеоритов;
- артефакты с Луны и Марса;
- и куски астероида Веста.
В коллекции представлены оригинальные работы Ньютона, Галилея, Коперника и других ученых.
Шанхайский планетарий откроют для посетителей 18 июля / Рендер
На базе планетария будут организовываться образовательные программы с использованием передовых технологий, таких как визуализация данных, дополненная реальность, искусственный интеллект и прочее.
Главное здание сформировано из трех отдельных зданий, напоминающие небесные тела, которые вместе образуют гигантский астрономический инструмент для отслеживания времени на основании изменения света и тени.